Rio Ngumoha, hinn ungi framherji Liverpool, mun yfirgefa enska landsliðshópinn í þessari viku þrátt fyrir að hafa heillað Thomas Tuchel og alþjóðlega liðsfélaga sína.
Þessi sautján ára leikmaður er ekki í 26 manna hópi Englands á HM í fótbolta en hann var valinn maður leiksins fyrir frumraun sína eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður í seinni hálfleik í 1-0 sigri á Nýja-Sjálandi.
England leikur sinn síðasta vináttuleik fyrir mótið gegn Kosta Ríka annað kvöld og verður áhugavert að sjá hvort Tuchel velji Ngumoha aftur í þann leik.Landsliðsþjálfari Englands mun hafa fullan hóp til að velja úr eftir endurkomu Arsenal-fjórmenninganna Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze og Noni Madueke.En þótt búist sé við að byrjunarliðið gegn Kosta Ríka verði líkara því liði sem mun spila opnunarleik heimsmeistaramótsins gegn Króatíu miðvikudaginn 17. júní er ólíklegt að Arsenal-leikmennirnir byrji leikinn.Ngumoha gæti fengið annað tækifæri áður en leiðir hans og Englands skilja.Aðalhópurinn mun ferðast til bækistöðva sinna á heimsmeistaramótinu í Kansas City, Missouri, á laugardag, eftir að hafa spilað æfingaleik fyrir luktum dyrum gegn staðarliðinu Miami United.Ngumoha mun fara í frí áður en hann snýr aftur til Bandaríkjanna í næsta mánuði fyrir undirbúningstímabil Liverpool.Sóknarmaðurinn frá Liverpool var einn af fimm aukaleikmönnum Englands sem teknir voru með í æfingabúðirnar í Flórída fyrir mótið, en Arsenal-leikmennirnir voru meðal þeirra sem komu seinna eftir að hafa spilað í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.Ngumoha átti aðeins að taka þátt í æfingum en Tuchel var svo hrifinn af honum að hann fann sig knúinn til að spila með honum í fyrsta upphitunarleiknum. Óvænt ákvörðun sem reyndist rétt.Sú frammistaða leiddi til fullyrðinga um að Tuchel hefði átt að íhuga Ngumoha fyrr, annaðhvort með því að velja hann í endanlegan 26 manna hóp eða sem fyrsta valkost ef leikmaður myndi meiðast áður en mótið hefst.Hins vegar, þar sem Ngumoha var ekki í upphaflegum 55 manna hópi Tuchel fyrir mótið, er ekki hægt að kalla hann inn sem varamann vegna meiðsla.