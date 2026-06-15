Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara

Athyglisvert atvik átti sér stað í leik KA og Fram í Bestu deild karla í fótbolta á Akureyri sem nú stendur yfir. Mark var tekið af KA að því er virðist eftir að Framari hafði brotið á samherja sínum, markverði Fram.
Leikurinn byrjaði af miklum krafti en þrjú mörk, sem stóðu, voru skoruð á fyrsta stundarfjórðungi leiksins.
Það var Þorri Stefán Þorbjörnsson sem skoraði fyrsta mark leiksins fyrir fram á 6.mínútu en aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Hallgrímur Mar Steingrímsson metin fyrir heimamenn.
Í stöðunni 1-1 virtist Birgir Baldvinsson vera að koma KA yfir með marki eftir hornspyrnu en Elías Ingi Árnason, dómari leiksins, dæmdi leikbrot á KA og því stóð mark Birgis ekki.
Í endursýningu af atvikinu, sem má sjá í spilaranum hér fyrir ofan, er erfitt að sjá einhvern af leikmönnum KA brjóta af sér en í kringum Viktor Frey Sigurðsson, skapast óreiða og má ekki sjá betur en að þar sé það samherji hans í Fram, Ægir Jarl Jónasson, sem þvælist fyrir honum.
KA-menn virðast mega vera ósáttir með þessa ákvörðun Elíasar en skömmu eftir atvikið komust þeir þó yfir með marki frá Sveini Margeiri Haukssyni. 2-1
Þegar að þessi frétt birtist var staðan hins vegar 3-2 fyrir Fram og kominn hálfleikur. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.
Umrætt atvik sem fréttin fjallar um verður án efa krufið til mergjar í Stúkunni annað kvöld á Sýn Sport Ísland. Hún hefst eftir leiki Bestu deildarinnar annað kvöld.