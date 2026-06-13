Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júní 2026 20:15 Alisson Becker missti af mörgum leikjum Liverpool á nýloknu tímabili vegna meiðsla. Getty/Liverpool FC/ Alisson Becker segist vera hundrað prósent klár í slaginn með brasilíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta þrátt fyrir að hafa misst af mörgum leikjum með Liverpool á nýloknu tímabili. Alisson var spurður út í tímabilið sitt hjá Liverpool sem og um gagnrýni og bata eftir meiðslin. Titilvörn Liverpool gekk hræðilega sem endaði með því að knattspyrnustjórinn Arne Slot var rekinn. „Það eru enn spurningar, en það veldur mér ekki áhyggjum. Ég veit að ég er á réttri leið. Stundum, inni á vellinum, fara hlutirnir ekki eins og við viljum. Ef við hefðum unnið meira væri viðhorfið kannski annað,“ sagði Alisson Becker í viðtali við brasilíska blaðið Estadao. „Það sem truflar mig mest er að hafa ekki unnið. Það er alltaf þessi tilfinning að ég hefði getað gert eitthvað öðruvísi,“ sagði Alisson en það er annað svar hans sem fór fyrir brjóstið á mörgum stuðningsmönnum Liverpool. Alisson glímdi við mörg tognunarvandamál í læri á síðasta tímabili sem náðu hámarki með því að hann missti af sjö af síðustu átta leikjum Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur nú hins vegar útskýrt að sumar þessara fjarvista hafi verið með komandi heimsmeistaramót í huga. „Ég er hundrað prósent heill. Að missa af leikjum með Liverpool var hluti af áætluninni til að tryggja að ég yrði klár fyrir heimsmeistaramótið,“ sagði Alisson. Alisson fékk á sig 31 mark í 26 leikjum með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og hélt átta sinnum hreinu. Varamaður hans Giorgi Mamardashvili fékk á sig 18 mörk í 10 deildarleikjum og hélt 2 sinnum hreinu. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Goals (Fanpage) 🏆 (@liverpoolgoals) Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Liverpool FC Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Viktor Gísli í úrslitaleik Meistaradeildarinnar Handbolti Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Fótbolti Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína Sport Fleiri fréttir Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ Sjá meira