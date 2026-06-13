Enski boltinn

Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alisson Becker missti af mörgum leikjum Liverpool á nýloknu tímabili vegna meiðsla.
Alisson Becker missti af mörgum leikjum Liverpool á nýloknu tímabili vegna meiðsla. Getty/Liverpool FC/

Alisson Becker segist vera hundrað prósent klár í slaginn með brasilíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta þrátt fyrir að hafa misst af mörgum leikjum með Liverpool á nýloknu tímabili.

Alisson var spurður út í tímabilið sitt hjá Liverpool sem og um gagnrýni og bata eftir meiðslin. Titilvörn Liverpool gekk hræðilega sem endaði með því að knattspyrnustjórinn Arne Slot var rekinn.

„Það eru enn spurningar, en það veldur mér ekki áhyggjum. Ég veit að ég er á réttri leið. Stundum, inni á vellinum, fara hlutirnir ekki eins og við viljum. Ef við hefðum unnið meira væri viðhorfið kannski annað,“ sagði Alisson Becker í viðtali við brasilíska blaðið Estadao.

„Það sem truflar mig mest er að hafa ekki unnið. Það er alltaf þessi tilfinning að ég hefði getað gert eitthvað öðruvísi,“ sagði Alisson en það er annað svar hans sem fór fyrir brjóstið á mörgum stuðningsmönnum Liverpool.

Alisson glímdi við mörg tognunarvandamál í læri á síðasta tímabili sem náðu hámarki með því að hann missti af sjö af síðustu átta leikjum Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Hann hefur nú hins vegar útskýrt að sumar þessara fjarvista hafi verið með komandi heimsmeistaramót í huga.

„Ég er hundrað prósent heill. Að missa af leikjum með Liverpool var hluti af áætluninni til að tryggja að ég yrði klár fyrir heimsmeistaramótið,“ sagði Alisson.

Alisson fékk á sig 31 mark í 26 leikjum með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og hélt átta sinnum hreinu. Varamaður hans Giorgi Mamardashvili fékk á sig 18 mörk í 10 deildarleikjum og hélt 2 sinnum hreinu.

Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Liverpool FC

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