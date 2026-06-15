Grænhöfðaeyjar sóttu sitt fyrsta stig á HM karla í fótbolta frá upphafi með markalausu jafntefli gegn Evrópumeisturum Spánar er liðin mættust í H-riðli á Atlanta leikvanginum í Bandaríkjunum.
Fyrir leik dagsins skildu 65 sæti liðin að á heimslista FIFA. Spánverjar í öðru sæti og Grænhöfðaeyjar í 67.sæti og að spila sinn fyrsta leik á HM frá upphafi.
Líkt og við var að búast fyrir leik voru yfirburðir Evrópumeistara Spánar miklir allan leikinn. Þeir spænsku hreinlega óðu í færum lengi vel en Vozinha, markvörður Grænhöfðaeyja, sýndi oft góða takta. Annars voru færi Spánverja ekki þau hættulegustu.
Það ber að hrósa þrautseigju leikmanna Grænhöfðaeyja sem vörðust með kjafti og klóm gegn ofurliði Spánar sem er skipað mörgum af bestu leikmönnum í heimi.
Þegar rétt um stundarfjórðungur eftir lifði leiks kom vonarstjarna, Lamine Yamal, leikmaður Barcelona, inn á í liði Spánar og hresstist leikur Evrópumeistaranna til muna eftir það.
Spánverjum tókst þó ekki að koma boltanum í netið og sóttu Grænhöfðaeyjar söguleg úrslit í greipar Evrópumeistaranna. Leiknum lauk með markalausu jafntefli.
Um fyrsta stig Grænhöfðaeyja er að ræða í sögu HM og kemur það strax í fyrsta leik liðsins á HM í sögunni. Gleðin mikil en reikna má með að farið verði hörðum orðum á Spáni um frammistöðu Evrópumeistaranna í dag.
Sádi-Arabía og Úrúgvæ mætast í sama riðli klukkan tíu í kvöld. Spánverjar mæta næst Sádum á sunnudaginn kemur á meðan að Grænhöfðaeyjar mæta Úrúgvæ.