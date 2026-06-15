Elta Manchester United allt næsta tímabil Stefán Árni Pálsson skrifar 15. júní 2026 14:30 Bruno Fernandes var stórkostlegur á síðasta tímabili. Getty/Molly Darlington Enska stórliðið Manchester United verður viðfangsefni nýrrar heimildarseríu í hinni vinsælu All or Nothing þáttanna frá Amazon Prime. Greint var frá þessu í dag en myndatökumenn munu fylgja liðinu eftir allt keppnistímabilið 2026-27 og fá áhorfendur einstakan aðgang að einu þekktasta knattspyrnufélagi heims. Þá verður fylgst með leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki félagsins bæði innan sem utan vallar. View this post on Instagram All or Nothing þættirnir hafa áður notið mikilla vinsælda þar sem fylgst hefur verið með stórliðum á borð við Arsenal, Manchester City og Tottenham Hotspur. Þættirnir verða næsta sumar og verða aðgengilegir á heimsvísu. Stuðningsmenn félagsins geta því átt von á að fá áður óséða innsýn í lífið hjá Rauðu djöflunum. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Íslenski boltinn Gunnlaugur æfði óvænt með DeChambeau og Reed Golf Fleiri fréttir Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjá meira