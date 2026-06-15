Enski boltinn

Elta Manchester United allt næsta tíma­bil

Stefán Árni Pálsson skrifar
Bruno Fernandes var stórkostlegur á síðasta tímabili.
Bruno Fernandes var stórkostlegur á síðasta tímabili. Getty/Molly Darlington

Enska stórliðið Manchester United verður viðfangsefni nýrrar heimildarseríu í hinni vinsælu All or Nothing þáttanna frá Amazon Prime.

Greint var frá þessu í dag en myndatökumenn munu fylgja liðinu eftir allt keppnistímabilið 2026-27 og fá áhorfendur einstakan aðgang að einu þekktasta knattspyrnufélagi heims. Þá verður fylgst með leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki félagsins bæði innan sem utan vallar.

All or Nothing þættirnir hafa áður notið mikilla vinsælda þar sem fylgst hefur verið með stórliðum á borð við Arsenal, Manchester City og Tottenham Hotspur.

Þættirnir verða næsta sumar og verða aðgengilegir á heimsvísu. Stuðningsmenn félagsins geta því átt von á að fá áður óséða innsýn í lífið hjá Rauðu djöflunum.

Enski boltinn Manchester United

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