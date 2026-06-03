„Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júní 2026 10:51 Rasmus Höjlund hefur endanlega yfirgefið Manchester United og Napoli er ekki lengur með hann að láni heldur er hann orðinn leikmaður í eigu félagsins. Getty/James Gill Rasmus Höjlund hefur skrifað undir samning við ítalska stórliðið Napoli til frambúðar eftir frábæra frammistöðu sína á nýliðnu tímabili. Daninn var á láni hjá Napoli frá Manchester United á síðasta tímabili og skoraði 16 mörk í 44 leikjum. Hann var mikilvægur hlekkur í að tryggja liðinu annað sætið í Seríu A og tryggja þar með þátttöku í Meistaradeildinni á komandi tímabili. Fjölmargir fjölmiðlar hafa greint frá því að ákvæði í samningnum hafi gert félagaskiptin varanleg og á miðvikudag staðfesti United að félagið hefði látið hann fara. Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer.Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026 „Allir hjá félaginu óska Rasmus alls hins besta í framtíðinni,“ segir í tilkynningu á vefsíðu United. Höjlund kom til United frá Atalanta árið 2023 en sló aldrei í gegn á Old Trafford. Nú heldur hann áfram ferli sínum á Ítalíu. „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford. Þar lét ég æskudraum minn rætast,“ skrifaði Höjlund í færslu á Instagram. Danski framherjinn lék alls 95 leiki í öllum keppnum með Manchester United og skoraði í þeim 26 mörk þar af 14 mörk í 62 leikjum í ensku úrvalsdeildinni. View this post on Instagram A post shared by Rasmus Winther Højlund (@rasmus.hoejlund) Enski boltinn Manchester United Ítalski boltinn Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn John Barnes greindist með krabbamein Fótbolti Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Fótbolti Fleiri fréttir „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Sjá meira