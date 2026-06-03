Enski boltinn

„Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rasmus Höjlund hefur endanlega yfirgefið Manchester United og Napoli er ekki lengur með hann að láni heldur er hann orðinn leikmaður í eigu félagsins.
Rasmus Höjlund hefur endanlega yfirgefið Manchester United og Napoli er ekki lengur með hann að láni heldur er hann orðinn leikmaður í eigu félagsins. Getty/James Gill

Rasmus Höjlund hefur skrifað undir samning við ítalska stórliðið Napoli til frambúðar eftir frábæra frammistöðu sína á nýliðnu tímabili.

Daninn var á láni hjá Napoli frá Manchester United á síðasta tímabili og skoraði 16 mörk í 44 leikjum. Hann var mikilvægur hlekkur í að tryggja liðinu annað sætið í Seríu A og tryggja þar með þátttöku í Meistaradeildinni á komandi tímabili.

Fjölmargir fjölmiðlar hafa greint frá því að ákvæði í samningnum hafi gert félagaskiptin varanleg og á miðvikudag staðfesti United að félagið hefði látið hann fara.

„Allir hjá félaginu óska Rasmus alls hins besta í framtíðinni,“ segir í tilkynningu á vefsíðu United.

Höjlund kom til United frá Atalanta árið 2023 en sló aldrei í gegn á Old Trafford. Nú heldur hann áfram ferli sínum á Ítalíu.

„Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford. Þar lét ég æskudraum minn rætast,“ skrifaði Höjlund í færslu á Instagram.

Danski framherjinn lék alls 95 leiki í öllum keppnum með Manchester United og skoraði í þeim 26 mörk þar af 14 mörk í 62 leikjum í ensku úrvalsdeildinni. 

Enski boltinn Manchester United Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið