Breska ríkisútvarpið slær í dag upp sláandi frétt um að fjölmargar konur hafi sakað milljarðamæringinn og meðeiganda West Ham, David Sullivan, um að misnota vald sitt og notfæra sér þær kynferðislega, í sumum tilfellum þegar þær voru á unglingsaldri.
„Hann sagði að ég gæti orðið ein af sérstökum vinkonum hans,“ sagði fyrrverandi fyrirsæta við blaðamann breska ríkisútvarpsins þegar hún sagði frá fundi með David Sullivan.
Ásakanirnar frá sjö konum komu fram í sameiginlegri rannsókn BBC Panorama og The Times og ná yfir áratugi, allt frá níunda áratugnum. Allar koma þær frá konum sem voru seint á táningsaldri eða rétt rúmlega tvítugar og voru ungar fyrirsætur sem leituðu að vinnu hjá dagblöðum Sullivans, Daily Sport og Sunday Sport.
Billionaire West Ham co-owner David Sullivan abused his power and preyed on us for sex, women say https://t.co/9EQWxdpOKS— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 8, 2026
Billionaire West Ham co-owner David Sullivan abused his power and preyed on us for sex, women say https://t.co/9EQWxdpOKS
Þær saka Sullivan um kynferðislega arðráns- og ránferlishegðun, þar á meðal að hafa þrýst á þær um kynlíf á viðskiptafundum, þar sem hann bauðst til að efla frama þeirra ef þær svæfu hjá honum eða veittu honum munnmök.
Ein þeirra, Florence (ekki hennar rétta nafn), sagðist hafa fundið sig knúna til að hafa kynmök við hann þótt hún hafi ekki viljað það.
Hinn 77 ára gamli Sullivan sagðist „alfarið“ neita ásökununum, sem ná yfir það tímabil þegar hann græddi stórfé á klámi, dagblöðum og fótbolta.
Á laugardag, nokkrum klukkustundum eftir að BBC Panorama og The Times staðfestu að við myndum birta þessa rannsókn á mánudag, sagði hann af sér sem annar stjórnarformanna West Ham. Hann sagðist vilja einbeita sér að því að berjast gegn því sem hann kallaði „staðreyndalega rangar og algjörlega falskar, áratugagamlar ásakanir varðandi einkalíf mitt“ og lýsti rannsókninni sem „í grundvallaratriðum ósanngjarnri“.
Breska ríkisútvarpið gat einnig upplýst að Sullivan hefði viðurkennt að hafa greitt fyrir kynlíf á tíunda áratugnum með stúlku sem hann segist hafa talið vera sextán eða sautján ára. Sullivan var á fimmtugsaldri á þeim tíma. Það varð ekki ólöglegt að greiða fyrir kynlíf með sextán eða sautján ára einstaklingi fyrr en árið 2003.
David Sullivan, the billionaire owner of West Ham United, has been accused of abusing his power to prey on young women for sex, in claims dating back to the 1980s.In a statement through his lawyers, Sullivan said he “categorically denies” all of the claims.Tap the link ⬇️— The Times and Sunday Times (@thetimes) June 8, 2026
David Sullivan, the billionaire owner of West Ham United, has been accused of abusing his power to prey on young women for sex, in claims dating back to the 1980s.In a statement through his lawyers, Sullivan said he “categorically denies” all of the claims.Tap the link ⬇️