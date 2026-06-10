Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna

Enska fótboltafélagið Burnley hefur fengið kröfu sína um skaðabætur frá Everton samþykkta eftir að síðarnefnda félagið braut fjárhagsreglur ensku úrvalsdeildarinnar.
Þetta kemur fram hjá breska ríkisútvarpinu.
Málið á rætur sínar að rekja til tímabilsins 2021 til 2022, þegar Everton var gert að greiða sekt fyrir að hafa brotið reglur deildarinnar um arðsemi og sjálfbærni.
Why have Everton been ordered to pay Burnley £35m? 🤔 pic.twitter.com/Q8wwVNq0iV— BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026
Why have Everton been ordered to pay Burnley £35m? 🤔 pic.twitter.com/Q8wwVNq0iV
Óháð nefnd, skipuð af ensku úrvalsdeildinni, hefur nú dæmt Burnley í vil. Everton verður að greiða 26 milljónir punda í skaðabætur og að auki 9 milljónir punda í vexti. Samtals jafngildir þetta um 35 milljónum punda eða tæpum sex milljörðum í íslenskum krónum.
Burnley féll úr deildinni sama tímabil og Everton braut reglurnar. Þeir halda því fram að brotið hafi bitnað á þeirra félagi en stigin voru ekki tekin af Everton fyrr en tveimur tímabilum síðar.
Everton hefur áfrýjað úrskurðinum.
„Þessi úrskurður setur hættulegt fordæmi fyrir enskan fótbolta, þar sem hann er þannig uppbyggður að öll lið geta verið utan regluverksins á hvaða tímapunkti ársins sem er,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.
Málið gæti haft þýðingu fyrir framtíðarskaðabótakröfur milli félaga í ensku úrvalsdeildinni ef fjárhagsleg reglubrot leiða til íþróttalegra eða efnahagslegra afleiðinga fyrir önnur lið.
BREAKING: Burnley have won their legal dispute with Everton after Burnley sued Everton for breaching Premier League rules 🚨 pic.twitter.com/YP9nt3Kdqx— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 10, 2026
BREAKING: Burnley have won their legal dispute with Everton after Burnley sued Everton for breaching Premier League rules 🚨 pic.twitter.com/YP9nt3Kdqx