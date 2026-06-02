Fer frá Fulham og tekur við Benfica

Marco Silva er hættur eftir fimm ára starf hjá Fulham og talinn vera að taka við liði Benfica í Portúgal.
Vitað var að samningur Silva myndi renna út í sumar og yrði ekki framlengdur en félagið staðfesti það í tilkynningu síðdegis.
Silva hefur verið stjórnvölinn á Craven Cottage síðastliðin fimm ár.
An unforgettable five years. 👏 pic.twitter.com/Iz3BGnYAfK— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026
Fulham vann ensku Championship deildina á fyrstu tímabilinu undir hans stjórn og hefur átt fast sæti í úrvalsdeildinni síðan.
Nú er stjórinn sterklega orðaður við laust starf hjá Benfica. José Mourinho tilkynnti eftir tímabilið að hann yrði ekki áfram við stjórnvölinn og er væntanlegur hjá Real Madrid.
Silva hóf þjálfaraferilinn í heimalandinu Portúgal. Hann var í þrjú ár hjá Estoril og eitt ár hjá Sporting en hefur einnig þjálfað Olympiacos í Grikklandi og Hull City, Watford og Everton á Englandi.