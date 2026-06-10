Enski boltinn

Sorgar­saga Sancho á enda en Rashford snýr aftur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jadon Sancho og Marcus Rashford voru lánaðir út á síðasta tímabili.
Jadon Sancho og Marcus Rashford voru lánaðir út á síðasta tímabili. Richard Heathcote/Getty Images

Jadon Sancho er á förum frá Manchester United sem samningslaus leikmaður. Marcus Rashford er hins vegar á leiðinni aftur til Manchester, því Barcelona vildi ekki halda honum.

Manchester United staðfesti í morgun að þrír leikmenn væru að renna út á samningi og á förum frá félaginu; Casemiro, Tyrrell Malacia og Jadon Sancho.

Sancho var keyptur á 85 milljónir evra árið 2021 en hefur ekki spilað fyrir United í tæp tvö ár, eftir að hafa lent upp á kant við þáverandi þjálfara, Erik Ten Hag.

Sancho fór að láni til síns fyrrum félags, Borussia Dortmund, seinni hluta tímabils 2024. Hann var síðan lánaður til Chelsea tímabilið eftir en tókst ekki að heilla þar.

Á síðasta tímabili fór Sancho svo á láni til Aston Villa og varð Evrópudeildarmeistari en skoraði aðeins eitt mark í öllum keppnum.

Nú er komið að leiðarlokum hjá Sancho, sem er fjórði dýrasti leikmaður í sögu United. Hann fer frítt frá félaginu og talið er að hann muni semja aftur við Borussia Dortmund.

Rashford snýr aftur en verður líklega seldur 

Spænski miðillinn Marca greindi frá því í morgun að Barcelona myndi ekki festa kaup á Marcus Rashford. Rashford snýr því aftur til Manchester United en talið er að félagið muni selja hann frá sér síðar í sumar.

Rashford varði síðasta tímabili á láni hjá Barcelona og félagið hefði getað fengið hann fyrir þrjátíu milljónir evra.

Barcelona ákvað frekar að festa kaup á Anthony Gordon, sem kemur til félagsins fyrir sjötíu milljónir evra frá Newcastle.

Rashford og Gordon spila sömu stöðu og berjast þessa stundina um byrjunarliðssæti hjá enska landsliðinu á HM.

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