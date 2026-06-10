Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. júní 2026 12:30 Jadon Sancho og Marcus Rashford voru lánaðir út á síðasta tímabili. Richard Heathcote/Getty Images Jadon Sancho er á förum frá Manchester United sem samningslaus leikmaður. Marcus Rashford er hins vegar á leiðinni aftur til Manchester, því Barcelona vildi ekki halda honum. Manchester United staðfesti í morgun að þrír leikmenn væru að renna út á samningi og á förum frá félaginu; Casemiro, Tyrrell Malacia og Jadon Sancho. Sancho var keyptur á 85 milljónir evra árið 2021 en hefur ekki spilað fyrir United í tæp tvö ár, eftir að hafa lent upp á kant við þáverandi þjálfara, Erik Ten Hag. Sancho fór að láni til síns fyrrum félags, Borussia Dortmund, seinni hluta tímabils 2024. Hann var síðan lánaður til Chelsea tímabilið eftir en tókst ekki að heilla þar. Á síðasta tímabili fór Sancho svo á láni til Aston Villa og varð Evrópudeildarmeistari en skoraði aðeins eitt mark í öllum keppnum. Nú er komið að leiðarlokum hjá Sancho, sem er fjórði dýrasti leikmaður í sögu United. Hann fer frítt frá félaginu og talið er að hann muni semja aftur við Borussia Dortmund. Rashford snýr aftur en verður líklega seldur Spænski miðillinn Marca greindi frá því í morgun að Barcelona myndi ekki festa kaup á Marcus Rashford. Rashford snýr því aftur til Manchester United en talið er að félagið muni selja hann frá sér síðar í sumar. Rashford varði síðasta tímabili á láni hjá Barcelona og félagið hefði getað fengið hann fyrir þrjátíu milljónir evra. Barcelona ákvað frekar að festa kaup á Anthony Gordon, sem kemur til félagsins fyrir sjötíu milljónir evra frá Newcastle. Rashford og Gordon spila sömu stöðu og berjast þessa stundina um byrjunarliðssæti hjá enska landsliðinu á HM. Enski boltinn Manchester United FC Barcelona Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Fleiri fréttir Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Sjá meira