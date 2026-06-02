Segir að Real Madrid sé með munn­legt sam­komu­lag við Konaté

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ibrahima Konate í leik með Liverpool í Meistaradeild Evrópu í vetur.   
Ibrahima Konate í leik með Liverpool í Meistaradeild Evrópu í vetur.    Vísir/ Getty Images

Spænska stórveldið Real Madrid hefur Fabrizio Romano náð munnlegu samkomulagi við franska varnarmanninn Ibrahima Konaté um fjögurra ára samning.

Konaté, leikmaður Liverpool, hefur verið sagður á förum frá enska liðinu um þó nokkurt skeið.

Samkvæmt heimildum Romano bíður þessi 27 ára gamli miðvörður eftir að ganga frá samningi við spænska stórliðið. Endanleg undirritun samningsins er þó sögð ráðast af því hvenær Florentino Pérez, forseti Real Madrid, verður endurkjörinn í embætti.

Ef af félagaskiptunum verður mun Konaté styrkja varnarleik Real Madrid verulega, en hann hefur verið einn af lykilmönnum Liverpool undanfarin ár og er fastamaður í franska landsliðinu.

