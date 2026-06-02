Spænska stórveldið Real Madrid hefur Fabrizio Romano náð munnlegu samkomulagi við franska varnarmanninn Ibrahima Konaté um fjögurra ára samning.
Konaté, leikmaður Liverpool, hefur verið sagður á förum frá enska liðinu um þó nokkurt skeið.
🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.Here we go, expected right after. 🔜Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.Here we go, expected right after. 🔜Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc
Samkvæmt heimildum Romano bíður þessi 27 ára gamli miðvörður eftir að ganga frá samningi við spænska stórliðið. Endanleg undirritun samningsins er þó sögð ráðast af því hvenær Florentino Pérez, forseti Real Madrid, verður endurkjörinn í embætti.
Ef af félagaskiptunum verður mun Konaté styrkja varnarleik Real Madrid verulega, en hann hefur verið einn af lykilmönnum Liverpool undanfarin ár og er fastamaður í franska landsliðinu.