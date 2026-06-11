Enski boltinn

Frétti fyrst á sam­félags­miðlum að hann væri að missa vinnuna

Aron Guðmundsson skrifar
Rob Edwards þurfti að bíta í það súra að vera sagt upp störfum sem knattspyrnustjóri Wolves 
Rob Edwards þurfti að bíta í það súra að vera sagt upp störfum sem knattspyrnustjóri Wolves  Vísir/Getty

Rob Edwards komst fyrst að því á samfélagsmiðlum að hann væri mögulega að fara missa vinnuna sem knattspyrnustjóri Wolves á Englandi. 

Það er BBC sem greinir frá en í morgun var greint frá því að Edwards, sem stýrði Wolves hluta af tímabili í ensku úrvalsdeildinni á nýafstöðunu tímabili, hefði verið sagt upp störfum.

Wolves féll úr ensku úrvalsdeildinni og mun því leika í ensku B-deildinni á næsta tímabili. 

Hann hafði áður hlotið stuðning frá forráðamönnum félagsins og var talið að hann myndi stýra Wolves í B-deildinni en stjórnunum hefur greinilega snúist hugur. 

Edwards fékk fyrst veður af því að hann gæti verið að missa vinnuna þegar að hann sá færslu um að Cesar Peixoto væri nálægt því að taka við sem stjóri Wolves. 

Umboðsmannaskrifstofa leitaði svara hjá forráðamönnum Wolves í gærkvöldi og í morgun var brotthvarf Edwars staðfest. 

Búist er við því að innan skamms verði Peixoto svo kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Wolves. Undir hans stjórn endaði lið Gil Vicente í sjötta sæti portúgölsku úrvalsdeildarinnar. 

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