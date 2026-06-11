Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Aron Guðmundsson skrifar 11. júní 2026 13:30 Rob Edwards þurfti að bíta í það súra að vera sagt upp störfum sem knattspyrnustjóri Wolves Vísir/Getty Rob Edwards komst fyrst að því á samfélagsmiðlum að hann væri mögulega að fara missa vinnuna sem knattspyrnustjóri Wolves á Englandi. Það er BBC sem greinir frá en í morgun var greint frá því að Edwards, sem stýrði Wolves hluta af tímabili í ensku úrvalsdeildinni á nýafstöðunu tímabili, hefði verið sagt upp störfum. Wolves féll úr ensku úrvalsdeildinni og mun því leika í ensku B-deildinni á næsta tímabili. Hann hafði áður hlotið stuðning frá forráðamönnum félagsins og var talið að hann myndi stýra Wolves í B-deildinni en stjórnunum hefur greinilega snúist hugur. Edwards fékk fyrst veður af því að hann gæti verið að missa vinnuna þegar að hann sá færslu um að Cesar Peixoto væri nálægt því að taka við sem stjóri Wolves. Umboðsmannaskrifstofa leitaði svara hjá forráðamönnum Wolves í gærkvöldi og í morgun var brotthvarf Edwars staðfest. Búist er við því að innan skamms verði Peixoto svo kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Wolves. Undir hans stjórn endaði lið Gil Vicente í sjötta sæti portúgölsku úrvalsdeildarinnar. Enski boltinn Wolverhampton Wanderers Mest lesið „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Söguleg endurkoma Knicks Körfubolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Ronaldo fór illa með færin í kvöld Fótbolti „Slakiði á“ Fótbolti Ármann fær sæti í Bónus deildinni og framlengir við Jónínu Körfubolti Fleiri fréttir Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Sjá meira