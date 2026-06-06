Enski boltinn

Slot hefur engan á­huga á starfinu hjá Fulham

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arne Slot ákvað að hefja ekki viðræður við Fulham. 
Arne Slot ákvað að hefja ekki viðræður við Fulham.  EPA/ADAM VAUGHAN

Arne Slot hafði ekki áhuga á því að hefja viðræður við enska félagið Fulham en er orðaður við þjálfarastarfið hjá hollenska landsliðinu.

The Times greinir frá því að Fulham hafi sett í samband við umboðsmann Slot, sem var rekinn frá Liverpool fyrir viku síðan. Fulham er í þjálfaraleit eftir að Marco Silva lét af störfum til að taka við Benfica í heimalandi hans, Portúgal.

Samkvæmt The Times hafði Slot engan áhuga á lausa starfinu hjá Fulham. Hann er hins vegar sagður mjög áhugasamur um starf hjá hollenska landsliðinu. Samningur núverandi landsliðsþjálfarans, Ronald Koeman, rennur út eftir HM í sumar.

Fulham þarf því að leita á önnur mið. Talið er að félagið sé áhugasamt um Kieran McKenna, sem hefur tvisvar leitt Ipswich upp í úrvalsdeildina, og Thomas Frank, sem var rekinn frá Tottenham fyrr á árinu en náði frábærum árangri með Brentford áður.

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