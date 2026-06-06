Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 14:03 Arne Slot ákvað að hefja ekki viðræður við Fulham. EPA/ADAM VAUGHAN Arne Slot hafði ekki áhuga á því að hefja viðræður við enska félagið Fulham en er orðaður við þjálfarastarfið hjá hollenska landsliðinu. The Times greinir frá því að Fulham hafi sett í samband við umboðsmann Slot, sem var rekinn frá Liverpool fyrir viku síðan. Fulham er í þjálfaraleit eftir að Marco Silva lét af störfum til að taka við Benfica í heimalandi hans, Portúgal. Samkvæmt The Times hafði Slot engan áhuga á lausa starfinu hjá Fulham. Hann er hins vegar sagður mjög áhugasamur um starf hjá hollenska landsliðinu. Samningur núverandi landsliðsþjálfarans, Ronald Koeman, rennur út eftir HM í sumar. Fulham þarf því að leita á önnur mið. Talið er að félagið sé áhugasamt um Kieran McKenna, sem hefur tvisvar leitt Ipswich upp í úrvalsdeildina, og Thomas Frank, sem var rekinn frá Tottenham fyrr á árinu en náði frábærum árangri með Brentford áður. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjá meira