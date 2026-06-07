Enski boltinn

„Ég verð að spila“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þrátt fyrir slakt gengi fékk Chiesa fá tækifæri hjá Arne Slot á síðustu leiktíð.
Þrátt fyrir slakt gengi fékk Chiesa fá tækifæri hjá Arne Slot á síðustu leiktíð. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Federico Chiesa íhugar að yfirgefa Liverpool til að spila meiri fótbolta. Hann mun taka stöðuna með nýjum stjóra þegar undirbúningstímabilið fer af stað.

Chiesa er 28 ára gamall og byrjaði aðeins einn deildarleik á nýliðinni leiktíð undir stjórn Arne Slot. Hann mun fara yfir málin með Andoni Iraola sem tók við af Hollendingnum á dögunum.

Líklegast þykir að Chiesa snúi þá aftur til heimalandsins í leit að spiltíma.

„Ég verð að spila og ef ég finn ekki samfellu hér í ensku úrvalsdeildinni þarf ég að finna hana annars staðar,“ sagði Chiesa við Gazzetta dello Sport.

„Þetta tímabil var rétt að klárast, ég fékk næstum engar mínútur. Ég fer til Bandaríkjanna í undirbúningstímabilið, svo tala ég við félagið og Iraola og við sjáum til.“

Chiesa var orðaður frá Liverpool til Ítalíu í janúar en vegna veru Mohamed Salah á Afríkumótinu og meiðsla Alexanders Isak var ekki möguleiki fyrir hann að leita á önnur mið.

„Ég á frábært samband við Liverpool. Í janúar sagði félagið og Slot að ég gæti ekki farið. Þeir þurftu á mér að halda. Þetta snerist um fjölda. Við vorum í kreppu,“

„Ég skildi stöðuna og var áfram, með bros á vör. Við erum enn að tala um Liverpool. Í fyrra gerði liðið mér kleift að vinna úrvalsdeildina.“

Chiesa var spurður beint út í að snúa aftur til Juventus, félags sem hann segist vilja spila fyrir aftur, og Como, sem spilar í Meistaradeildinni á næsta tímabili.

Hann sagðist vera „opinn fyrir öllu“ og bætti við: „Það sem skiptir mig máli er leiktíminn. Ég er ekki nógu hrokafullur til að segja: Ég verð að vera byrjunarliðsmaður. Ég er tilbúinn að berjast fyrir sæti mínu hvar sem er.“

Jones spurði um Ítalíu

Chiesa var síðan spurður út í framtíð liðsfélaga síns hjá Liverpool, Curtis Jones, sem hefur verið orðaður við skipti til Inter Milan.

„Allt sem hann (Jones) spurði mig var hvernig lífið væri á Ítalíu,“ sagði Chiesa. „Ég sagði honum að það væri frábært og veðrið væri betra en í Liverpool sem, fyrir utan það, er sérstakur staður. Jones er tæknilega séð mjög góður leikmaður. Inter ætti að íhuga að semja við hann.“

Chiesa bætti við að hann byggist við að Alisson, sem Juventus hefur áhuga á, yrði áfram hjá Liverpool.

„Að því sem ég heyri, þá verður hann áfram í Englandi. Svo skulum við sjá. Við erum að tala um einn af fimm bestu markvörðum jarðarinnar. Hann er frábær leiðtogi. Hann hefur unnið allt og skiptir öllu máli á vellinum og í klefanum.“

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