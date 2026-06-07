„Ég verð að spila“ Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 08:02 Þrátt fyrir slakt gengi fékk Chiesa fá tækifæri hjá Arne Slot á síðustu leiktíð. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Federico Chiesa íhugar að yfirgefa Liverpool til að spila meiri fótbolta. Hann mun taka stöðuna með nýjum stjóra þegar undirbúningstímabilið fer af stað. Chiesa er 28 ára gamall og byrjaði aðeins einn deildarleik á nýliðinni leiktíð undir stjórn Arne Slot. Hann mun fara yfir málin með Andoni Iraola sem tók við af Hollendingnum á dögunum. Líklegast þykir að Chiesa snúi þá aftur til heimalandsins í leit að spiltíma. „Ég verð að spila og ef ég finn ekki samfellu hér í ensku úrvalsdeildinni þarf ég að finna hana annars staðar,“ sagði Chiesa við Gazzetta dello Sport. „Þetta tímabil var rétt að klárast, ég fékk næstum engar mínútur. Ég fer til Bandaríkjanna í undirbúningstímabilið, svo tala ég við félagið og Iraola og við sjáum til.“ Chiesa var orðaður frá Liverpool til Ítalíu í janúar en vegna veru Mohamed Salah á Afríkumótinu og meiðsla Alexanders Isak var ekki möguleiki fyrir hann að leita á önnur mið. „Ég á frábært samband við Liverpool. Í janúar sagði félagið og Slot að ég gæti ekki farið. Þeir þurftu á mér að halda. Þetta snerist um fjölda. Við vorum í kreppu,“ „Ég skildi stöðuna og var áfram, með bros á vör. Við erum enn að tala um Liverpool. Í fyrra gerði liðið mér kleift að vinna úrvalsdeildina.“ Chiesa var spurður beint út í að snúa aftur til Juventus, félags sem hann segist vilja spila fyrir aftur, og Como, sem spilar í Meistaradeildinni á næsta tímabili. Hann sagðist vera „opinn fyrir öllu“ og bætti við: „Það sem skiptir mig máli er leiktíminn. Ég er ekki nógu hrokafullur til að segja: Ég verð að vera byrjunarliðsmaður. Ég er tilbúinn að berjast fyrir sæti mínu hvar sem er.“ Jones spurði um Ítalíu Chiesa var síðan spurður út í framtíð liðsfélaga síns hjá Liverpool, Curtis Jones, sem hefur verið orðaður við skipti til Inter Milan. „Allt sem hann (Jones) spurði mig var hvernig lífið væri á Ítalíu,“ sagði Chiesa. „Ég sagði honum að það væri frábært og veðrið væri betra en í Liverpool sem, fyrir utan það, er sérstakur staður. Jones er tæknilega séð mjög góður leikmaður. Inter ætti að íhuga að semja við hann.“ Chiesa bætti við að hann byggist við að Alisson, sem Juventus hefur áhuga á, yrði áfram hjá Liverpool. „Að því sem ég heyri, þá verður hann áfram í Englandi. Svo skulum við sjá. Við erum að tala um einn af fimm bestu markvörðum jarðarinnar. Hann er frábær leiðtogi. Hann hefur unnið allt og skiptir öllu máli á vellinum og í klefanum.“ Liverpool FC Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Íslenski boltinn Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Enski boltinn Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Enski boltinn Elvar og félagar hentu meisturum Real Madrid úr leik Körfubolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Fleiri fréttir „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Sjá meira