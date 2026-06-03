Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júní 2026 14:31 Lewis Koumas fagnar markinu sínu á móti Gana í gær. Getty/ Ian Cook Craig Bellamy, landsliðsþjálfari Wales, telur að framtíð Liverpool-stráksins Lewis Koumas í landsliðinu verði sem framherji. Koumas skoraði sitt fyrsta mark fyrir Wales og tryggði 1-1 jafntefli gegn Gana í vináttuleik á Cardiff City Stadium í gær. Hinn tvítugi leikmaður Liverpool hefur spilað stóran hluta af sínum unga ferli sem vinstri kantmaður en Bellamy hefur nýlega notað hann sem framherja. Not a bad way to score your first international goal! 🏴Lewis Koumas headed an equaliser in time added on to earn Wales a 1-1 friendly draw at home to Ghana 🤝#BBCFootball #WALvGHA pic.twitter.com/9Dtu9Ktnl3— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) June 3, 2026 „[Hann er] nía vegna þess að við höfum í raun enga framherja að koma upp og við höfum marga kantmenn, frábæra kantmenn,“ sagði landsliðsþjálfarinn í samtali við breska ríkisútvarpið. „Hann gæti klárlega orðið mikill fengur fyrir okkur á kantinum en vegna skorts á framherjum sem koma upp í gegnum kerfið höfum við notað hann mikið þannig á æfingum og hann hefur verið alveg magnaður,“ sagði Bellamy. „Það er margt sem heillar við Koomy. Hann er svo ungur leikmaður og ég er í skýjunum með að hann hafi skorað markið sitt því hann átti það skilið,“ sagði Bellamy. “He’s really been electric” ⚡️Craig Bellamy doesn’t hesitate to say he sees Lewis Koumas as a number nine 🎯Would you say that is his best position? 🤔#BBCFootball pic.twitter.com/fXmsLPKIRa— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) June 2, 2026 Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti Guðjón Valur ósáttur því lið gæti grætt á tapi Handbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool Fótbolti Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn John Barnes greindist með krabbamein Fótbolti Fleiri fréttir „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Sjá meira