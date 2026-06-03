Enski boltinn

Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lewis Koumas fagnar markinu sínu á móti Gana í gær.
Lewis Koumas fagnar markinu sínu á móti Gana í gær. Getty/ Ian Cook

Craig Bellamy, landsliðsþjálfari Wales, telur að framtíð Liverpool-stráksins Lewis Koumas í landsliðinu verði sem framherji.

Koumas skoraði sitt fyrsta mark fyrir Wales og tryggði 1-1 jafntefli gegn Gana í vináttuleik á Cardiff City Stadium í gær.

Hinn tvítugi leikmaður Liverpool hefur spilað stóran hluta af sínum unga ferli sem vinstri kantmaður en Bellamy hefur nýlega notað hann sem framherja.

„[Hann er] nía vegna þess að við höfum í raun enga framherja að koma upp og við höfum marga kantmenn, frábæra kantmenn,“ sagði landsliðsþjálfarinn í samtali við breska ríkisútvarpið.

„Hann gæti klárlega orðið mikill fengur fyrir okkur á kantinum en vegna skorts á framherjum sem koma upp í gegnum kerfið höfum við notað hann mikið þannig á æfingum og hann hefur verið alveg magnaður,“ sagði Bellamy.

„Það er margt sem heillar við Koomy. Hann er svo ungur leikmaður og ég er í skýjunum með að hann hafi skorað markið sitt því hann átti það skilið,“ sagði Bellamy.

Enski boltinn Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið