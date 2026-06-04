Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn

Bobby Tambling, sem hélt markameti Chelsea þar til Frank Lampard sló það árið 2013, er látinn. Hann varð 84 ára gamall.
Tambling skoraði 202 mörk í 370 leikjum fyrir Chelsea frá 1959 til 1970. Það gerði hann að markahæsta leikmanni félagsins þar til Lampard tók metið árið 2013. Lampard endaði með 211 mörk í 648 leikjum fyrir Lundúnafélagið.
It is with the heaviest of hearts that Crosshaven AFC announce the passing of our dear friend and former manager, Bobby Tambling — a true Chelsea legend and an even more wonderful human being.Bobby came to Cork in the 1970s after his time at Crystal Palace, and he fell deeply… pic.twitter.com/a1af6dYD5T— Crosshaven AFC (@crosshavenafc) June 3, 2026
It is with the heaviest of hearts that Crosshaven AFC announce the passing of our dear friend and former manager, Bobby Tambling — a true Chelsea legend and an even more wonderful human being.Bobby came to Cork in the 1970s after his time at Crystal Palace, and he fell deeply… pic.twitter.com/a1af6dYD5T
Þegar Lampard tók metið af honum þekkti Tambling nýja methafann þegar vel.
„Við höfum myndað náið samband síðustu ár, því ég held að við höfum báðir gert okkur grein fyrir því að þessi dagur myndi koma. Ég var vanur að segja: „Áfram, Frank, drífðu þig,“ á meðan maki minn sagði: „Áfram, Frank, ekki taka fleiri vítaspyrnur,““ sagði Tambling þegar metið var slegið árið 2013, að sögn Sky Sports.
Tambling á enn metið yfir flest mörk skoruð í einum og sama leiknum fyrir Chelsea. Það kom gegn Aston Villa í september 1966, þegar hann skoraði fimm mörk.
Eini titill hans með Chelsea kom árið 1965, þegar hann skoraði opnunarmarkið í fyrri af tveimur leikjum í úrslitum deildabikarsins gegn Leicester. Lundúnafélagið vann 3-2 samanlagt yfir tvo leiki. Tambling skoraði einnig í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar tveimur árum síðar, en Chelsea tapaði 1-2 fyrir Tottenham.
Chelsea's all-time 2nd highest goalscorer, Bobby Tambling, has passed away at the age of 84.Thoughts with his family at this difficult time.Forever a Chelsea legend. pic.twitter.com/Qjczzn63u9— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) June 4, 2026
Chelsea's all-time 2nd highest goalscorer, Bobby Tambling, has passed away at the age of 84.Thoughts with his family at this difficult time.Forever a Chelsea legend. pic.twitter.com/Qjczzn63u9