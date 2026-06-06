Enski boltinn

For­maður West Ham segir af sér vegna „falskra á­sakana“ sem verða opinberaðar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sullivan er stærsti hluteigandi West Ham en hefur sagt af sér stjórnarformennsku. 
Sullivan er stærsti hluteigandi West Ham en hefur sagt af sér stjórnarformennsku.  Crystal Pix/MB Media/Getty Images

David Sullivan hefur ákveðið að segja af sér stjórnarformennsku hjá enska knattspyrnufélaginu West Ham. Sullivan segir falskar ásakanir um hans einkalíf eiga eftir að opinberast á næstu dögum.

Sullivan tekur skýrt fram að ásakanirnar sem verði opinberaðar hafi ekkert með störf hans hjá West Ham að gera. Hann hefur verið formaður félagsins síðustu sextán ár.

Forstjóri félagsins, Karim Virani, mun taka að sér störf formanns samhliða því að stýra daglegum reksti, þar til eftirmaður Sullivan finnst.

Nóg hefur hann um að snúast. West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni og þarf að endurskipuleggja sig fyrir næsta tímabil í Championship deildinni.

Í yfirlýsingu sinni segir Sullivan: „Áratuga gamlar ásakanir um mitt einkalíf verða gerðar opinberar. Ég hafna þessum ásökunum alfarið. Þær eru rangar í alla staði og byggðar á fölskum staðreyndum… Ég mun berjast af fullum mætti gegn þessum ásökunum.“

Sullivan er enn stærsti hluteigandi West Ham. Hann hefur einn átt 38.8 prósent hlut í félaginu síðan viðskiptafélagi hans, David Gold, lést árið 2023. Saman áttu þeir áður Birmingham City frá 1993 til 2009.

Þeir keyptu West Ham í janúar 2010 úr þrotabúi íslenska eignarhaldsfélagsins Straumur-Burðarás. Eggert Magnússon og Björgúlfur Guðmundsson voru stjórnarformenn West Ham áður en Sullivan og Gold tóku yfir. 

Sullivan og Gold sáu um flutninga West Ham frá Upton Park á London Stadium árið 2016 og voru við völd þegar liðið vann Sambandsdeildina árið 2023, sem var fyrsti stóri titill félagsins síðan FA bikarinn vannst árið 1980.

Enski boltinn West Ham United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið