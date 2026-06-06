Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 13:41 Sullivan er stærsti hluteigandi West Ham en hefur sagt af sér stjórnarformennsku. Crystal Pix/MB Media/Getty Images David Sullivan hefur ákveðið að segja af sér stjórnarformennsku hjá enska knattspyrnufélaginu West Ham. Sullivan segir falskar ásakanir um hans einkalíf eiga eftir að opinberast á næstu dögum. Sullivan tekur skýrt fram að ásakanirnar sem verði opinberaðar hafi ekkert með störf hans hjá West Ham að gera. Hann hefur verið formaður félagsins síðustu sextán ár. Forstjóri félagsins, Karim Virani, mun taka að sér störf formanns samhliða því að stýra daglegum reksti, þar til eftirmaður Sullivan finnst. Nóg hefur hann um að snúast. West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni og þarf að endurskipuleggja sig fyrir næsta tímabil í Championship deildinni. West Ham United have confirmed that Joint-Chair David Sullivan has stepped down from his position with immediate effect.Mr Sullivan has also resigned as a director of both WH Holding Limited and West Ham United Football Club, having been made aware of the impending publication… pic.twitter.com/mUAvYIUPK1— West Ham Football (@westhamfootball) June 6, 2026 Í yfirlýsingu sinni segir Sullivan: „Áratuga gamlar ásakanir um mitt einkalíf verða gerðar opinberar. Ég hafna þessum ásökunum alfarið. Þær eru rangar í alla staði og byggðar á fölskum staðreyndum… Ég mun berjast af fullum mætti gegn þessum ásökunum.“ Sullivan er enn stærsti hluteigandi West Ham. Hann hefur einn átt 38.8 prósent hlut í félaginu síðan viðskiptafélagi hans, David Gold, lést árið 2023. Saman áttu þeir áður Birmingham City frá 1993 til 2009. Þeir keyptu West Ham í janúar 2010 úr þrotabúi íslenska eignarhaldsfélagsins Straumur-Burðarás. Eggert Magnússon og Björgúlfur Guðmundsson voru stjórnarformenn West Ham áður en Sullivan og Gold tóku yfir. Sullivan og Gold sáu um flutninga West Ham frá Upton Park á London Stadium árið 2016 og voru við völd þegar liðið vann Sambandsdeildina árið 2023, sem var fyrsti stóri titill félagsins síðan FA bikarinn vannst árið 1980. Enski boltinn West Ham United Mest lesið Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fótbolti HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Fótbolti Fleiri fréttir Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjá meira