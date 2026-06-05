Enski boltinn

Þrír Arsenal-leik­menn til­nefndir sem leik­maður ársins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice, Gabriel og David Raya eru hér í hópi liðsfélaga sinna þegar Arsenal fagnaði Englandsmeistaratitlinum með stuðningsmönnum sínum.
Declan Rice, Gabriel og David Raya eru hér í hópi liðsfélaga sinna þegar Arsenal fagnaði Englandsmeistaratitlinum með stuðningsmönnum sínum. Getty/Stuart MacFarlane

Declan Rice, Gabriel og David Raya úr Arsenal hafa allir verið tilnefndir til verðlauna Samtaka atvinnuknattspyrnumanna sem leikmaður ársins í ensku úrvalsdeildinni en þeir eru á listanum ásamt Bruno Fernandes úr Manchester United og tvíeykinu Erling Haaland og Rayan Cherki úr Manchester City.

Fyrr í þessum mánuði vann Bruno Fernandes verðlaun Samtaka knattspyrnublaðamanna sem knattspyrnumaður ársins í karlaflokki.

Þau verðlaun gefa oft vísbendingu um hver er líklegastur til að vera útnefndur leikmaður ársins af leikmannasamtökunum.

Portúgalski miðjumaðurinn gaf metfjölda stoðsendinga í ensku úrvalsdeildinni, eða 21 talsins, og hjálpaði United að ná þriðja sætinu.

Miðjumaðurinn Rice, varnarmaðurinn Gabriel og markvörðurinn Raya voru allir lykilmenn hjá Arsenal sem vann ensku úrvalsdeildina í fyrsta sinn í 22 ár.

Framherjinn Haaland skoraði 27 mörk og vann Gullskó deildarinnar á meðan Cherki átti farsælt fyrsta tímabil í ensku úrvalsdeildinni.

Fyrrverandi kantmaður Liverpool, Mohamed Salah, vann verðlaunin í fyrra eftir að hafa skorað 29 mörk og hjálpað Liverpool að vinna ensku úrvalsdeildina.

Verðlaunahafarnir verða heiðraðir þriðjudaginn 25. ágúst á 53. árlegu PFA-verðlaunahátíðinni í Manchester.

Cherki hefur einnig verið tilnefndur sem efnilegasti leikmaður ársins af PFA, ásamt liðsfélaga sínum úr City og enska landsliðsmanninum Nico O'Reilly, sem var útnefndur efnilegasti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni í síðustu viku.

Miðjumaðurinn Kobbie Mainoo úr Manchester United, annar enskur landsliðsmaður, er einnig á meðal hinna tilnefndu eftir að hafa gegnt lykilhlutverki í liði United eftir að Michael Carrick tók við.

Framherjinn Eli Junior Kroupi úr Bournemouth er einnig á listanum eftir að hafa skorað 13 mörk í 33 leikjum á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni.

Max Dowman og Rio Ngumoha, sem hafa leikið fyrir U19-landslið Englands, fullkomna listann yfir tilnefnda unga leikmenn fyrir frammistöðu sína með Arsenal og Liverpool.

Enski boltinn Arsenal FC Manchester City Manchester United Liverpool FC AFC Bournemouth

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið