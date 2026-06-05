Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júní 2026 12:31 Declan Rice, Gabriel og David Raya eru hér í hópi liðsfélaga sinna þegar Arsenal fagnaði Englandsmeistaratitlinum með stuðningsmönnum sínum. Getty/Stuart MacFarlane Declan Rice, Gabriel og David Raya úr Arsenal hafa allir verið tilnefndir til verðlauna Samtaka atvinnuknattspyrnumanna sem leikmaður ársins í ensku úrvalsdeildinni en þeir eru á listanum ásamt Bruno Fernandes úr Manchester United og tvíeykinu Erling Haaland og Rayan Cherki úr Manchester City. Fyrr í þessum mánuði vann Bruno Fernandes verðlaun Samtaka knattspyrnublaðamanna sem knattspyrnumaður ársins í karlaflokki. Þau verðlaun gefa oft vísbendingu um hver er líklegastur til að vera útnefndur leikmaður ársins af leikmannasamtökunum. Portúgalski miðjumaðurinn gaf metfjölda stoðsendinga í ensku úrvalsdeildinni, eða 21 talsins, og hjálpaði United að ná þriðja sætinu. Miðjumaðurinn Rice, varnarmaðurinn Gabriel og markvörðurinn Raya voru allir lykilmenn hjá Arsenal sem vann ensku úrvalsdeildina í fyrsta sinn í 22 ár. Framherjinn Haaland skoraði 27 mörk og vann Gullskó deildarinnar á meðan Cherki átti farsælt fyrsta tímabil í ensku úrvalsdeildinni. Fyrrverandi kantmaður Liverpool, Mohamed Salah, vann verðlaunin í fyrra eftir að hafa skorað 29 mörk og hjálpað Liverpool að vinna ensku úrvalsdeildina. The Top Six for the PFA Players’ Player of the Year 🏆Voted for by the players. pic.twitter.com/PMesJfVqOD— PFA (@PFA) June 5, 2026 Verðlaunahafarnir verða heiðraðir þriðjudaginn 25. ágúst á 53. árlegu PFA-verðlaunahátíðinni í Manchester. Cherki hefur einnig verið tilnefndur sem efnilegasti leikmaður ársins af PFA, ásamt liðsfélaga sínum úr City og enska landsliðsmanninum Nico O'Reilly, sem var útnefndur efnilegasti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni í síðustu viku. Miðjumaðurinn Kobbie Mainoo úr Manchester United, annar enskur landsliðsmaður, er einnig á meðal hinna tilnefndu eftir að hafa gegnt lykilhlutverki í liði United eftir að Michael Carrick tók við. Framherjinn Eli Junior Kroupi úr Bournemouth er einnig á listanum eftir að hafa skorað 13 mörk í 33 leikjum á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Max Dowman og Rio Ngumoha, sem hafa leikið fyrir U19-landslið Englands, fullkomna listann yfir tilnefnda unga leikmenn fyrir frammistöðu sína með Arsenal og Liverpool. The Top Six for the PFA Young Player of the Year 🏆Voted for by the players. pic.twitter.com/j8YPhO1Sdw— PFA (@PFA) June 5, 2026 Enski boltinn Arsenal FC Manchester City Manchester United Liverpool FC AFC Bournemouth Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Fleiri fréttir Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Sjá meira