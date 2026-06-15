Íslenski boltinn

Lykil­maður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum

Sindri Sverrisson skrifar
Makayla Soll hefur verið lykilmaður hjá KR síðustu ár.
Makayla Soll hefur verið lykilmaður hjá KR síðustu ár. KR

Makayla Soll, fyrirliði og lykilleikmaður kvennaliðs KR í fótbolta, úlnliðsbrotnaði á báðum höndum þegar hún lenti á vegg í leik gegn FHL í Fjarðabyggðarhöllinni um helgina. Þjálfari KR furðar sig á að spilað sé inni í höllinni og segir of stutt bil frá vellinum og í harða veggi hallarinnar.

„Það var höllin sem olli meiðslunum en þau eru líka tilkomin vegna þess að henni var hrint út í vegginn með báðum höndum. Hún setti hendurnar fyrir sig til að skellast ekki á vegginn, þær brotnuðu báðar og hún er núna komin í gifs,“ segir John Andrews, þjálfari KR, í samtali við Vísi í dag.

Makayla fór meidd af velli skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og við tók um hálftíma hlé á meðan að hlúð var að henni, áður en hún yfirgaf svo svæðið í sjúkrabíl á leið á sjúkrahúsið í Neskaupstað.

„Skil ekki af hverju liðið spilar þarna“

„Veggurinn er svo nálægt vellinum. Ég held að það sé varla nema einn og hálfur metri þarna,“ segir John og spyr sig hvort KSÍ þurfi ekki að aðhafast eitthvað vegna þessa. Þá hljóti forráðamenn FHL að hugsa sig tvisvar um varðandi fleiri leiki í höllinni:

„Þeir hljóta að minnsta kosti að setja einhverja bólstrun þarna núna en skaðinn er skeður fyrir Makaylu með tvær brotnar hendur.

Ég skil ekki af hverju liðið spilar þarna í stað þess að spila á Neskaupsstað eða Egilsstöðum. Það er fallegur gervigrasvöllur á báðum stöðum en það er eins og að það megi ekki trufla leikmenn með því að ferðast stutta stund á þessa velli. Við verðum að hafa hærri standard hérna,“ sagði John.

Ofurkona en fær þann tíma hún þarf

Nú er orðið ljóst að Makayla missir væntanlega af stórleiknum gegn Haukum á sunnudag, toppslag Lengjudeildarinnar, og fleiri leikjum.

„Það er ómögulegt að segja hve lengi hún verður frá. Hún er ofurkona en hún verður að fá þann tíma sem hún þarf. Komandi leikir skipta engu máli í þessu sambandi og við setjum heilsu hennar í algjöran forgang,“ segir John.

Lengjudeild kvenna KR

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