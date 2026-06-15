Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 13:28 Makayla Soll hefur verið lykilmaður hjá KR síðustu ár. KR Makayla Soll, fyrirliði og lykilleikmaður kvennaliðs KR í fótbolta, úlnliðsbrotnaði á báðum höndum þegar hún lenti á vegg í leik gegn FHL í Fjarðabyggðarhöllinni um helgina. Þjálfari KR furðar sig á að spilað sé inni í höllinni og segir of stutt bil frá vellinum og í harða veggi hallarinnar. „Það var höllin sem olli meiðslunum en þau eru líka tilkomin vegna þess að henni var hrint út í vegginn með báðum höndum. Hún setti hendurnar fyrir sig til að skellast ekki á vegginn, þær brotnuðu báðar og hún er núna komin í gifs,“ segir John Andrews, þjálfari KR, í samtali við Vísi í dag. Makayla fór meidd af velli skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og við tók um hálftíma hlé á meðan að hlúð var að henni, áður en hún yfirgaf svo svæðið í sjúkrabíl á leið á sjúkrahúsið í Neskaupstað. „Skil ekki af hverju liðið spilar þarna“ „Veggurinn er svo nálægt vellinum. Ég held að það sé varla nema einn og hálfur metri þarna,“ segir John og spyr sig hvort KSÍ þurfi ekki að aðhafast eitthvað vegna þessa. Þá hljóti forráðamenn FHL að hugsa sig tvisvar um varðandi fleiri leiki í höllinni: „Þeir hljóta að minnsta kosti að setja einhverja bólstrun þarna núna en skaðinn er skeður fyrir Makaylu með tvær brotnar hendur. Ég skil ekki af hverju liðið spilar þarna í stað þess að spila á Neskaupsstað eða Egilsstöðum. Það er fallegur gervigrasvöllur á báðum stöðum en það er eins og að það megi ekki trufla leikmenn með því að ferðast stutta stund á þessa velli. Við verðum að hafa hærri standard hérna,“ sagði John. Ofurkona en fær þann tíma hún þarf Nú er orðið ljóst að Makayla missir væntanlega af stórleiknum gegn Haukum á sunnudag, toppslag Lengjudeildarinnar, og fleiri leikjum. „Það er ómögulegt að segja hve lengi hún verður frá. Hún er ofurkona en hún verður að fá þann tíma sem hún þarf. Komandi leikir skipta engu máli í þessu sambandi og við setjum heilsu hennar í algjöran forgang,“ segir John. Lengjudeild kvenna KR Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Íslenski boltinn „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti Fleiri fréttir Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sjá meira