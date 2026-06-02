Rodri, miðjumaður Manchester City og spænska landsliðsins, hefur sagt að hann muni bíða þar til heimsmeistaramótinu er lokið áður en hann ræðir framtíð sína. Hann hefur verið orðaður við félagaskipti til Real Madrid í sumar.
Samningur Rodri hjá Manchester City rennur út árið 2027 og Ballon d'Or-verðlaunahafinn hefur verið nefndur sem mögulegur framtíðarleikmaður liðsins af forsetaframbjóðanda Madrid, Enrique Riquelme, í kosningabaráttu hans gegn Florentino Pérez um helgina.
Rodri kom til móts við spænska landsliðið á laugardag í æfingabúðum þess fyrir HM í Las Rozas í Madrid. Þegar hann ræddi við blaðamenn á fjölmiðladegi landsliðsins í gær var hann tregur til að gefa upp áætlanir sínar eftir mót sumarsins.
„Við erum hér til að tala um heimsmeistaramótið. Varðandi framtíð mína þá mun ég bíða þar til heimsmeistaramótinu er lokið,“ sagði Rodri.
Real Madrid er að leita að því að styrkja lið sitt eftir annað tímabilið í röð án stórs titils.
Í samtali við ESPN í síðustu viku sagði Riquelme að Rodri, sem lék með Villarreal og Atlético Madrid áður en hann gekk til liðs við City árið 2019, væri „sú tegund leikmanns sem þarf að spila fyrir Real Madrid.“
„Þetta er eðlilegt, þetta er hluti af fótboltanum, að nöfn leikmanna séu tengd við ákveðin félög,“ sagði Rodri á mánudag.
„Ég er einbeittur, ég er fyrirliði landsliðsins. Mín ábyrgð er að sætta mig við það. Ég er leiðtogi í hópnum, eina verkefni mitt er að hjálpa Spáni að vinna þetta heimsmeistaramót. Ég mun ekki eyða tíma í allt það, og eftir heimsmeistaramótið sjáum við til,“ sagði Rodri.
Rodri hefur glímt við meiðsli síðan hann sleit krossband í september 2024, en vann sér aftur sæti í liði City á tímabilinu 2025–26 og lék 21 leik í ensku úrvalsdeildinni.
„Ég er mjög ánægður og spenntur. Ég var bara að grínast með að þetta væri í fyrsta skipti sem ég mæti ferskur og án svo margra leikja. Ég hef náð að yfirstíga allt. Ég kem inn með minni leikæfingu en færri leiki að baki,“ sagði Rodri.