Enski boltinn

Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
William Saliba og Jurriën Timber voru báðir að glíma við meiðsli en aðeins annar þeirra nær sér fyrir heimsmeistaramótið.
William Saliba og Jurriën Timber voru báðir að glíma við meiðsli en aðeins annar þeirra nær sér fyrir heimsmeistaramótið. Getty/Harry Langer/

Það eru ólíkar fréttir sem berast af Arsenal-leikmönnunum William Saliba og Jurriën Timber sem báðir voru í lykilhlutverki hjá Englandsmeisturunum á nýloknu tímabili

Saliba var í hættu á að missa af heimsmeistaramótinu en hann er nú leikfær fyrir síðasta undirbúningsleik franska landsliðsins sem er í kvöld. Timber hefur ekki náð sér af meiðslum og mun því ekki spila með Hollandi á HM.

Bakvörður Arsenal hafði ekki spilað fótbolta í rúma tvo mánuði vegna meiðsla þegar hann kom við sögu í úrslitaleik Meistaradeildarinnar gegn Paris Saint-Germain.

Timber var í kjölfarið valinn í HM-hóp Ronalds Koeman en nú er ljóst að hann getur ekki spilað.

„Við stöndum öll með þér, Jurriën,“ segir í skilaboðum frá landsliðinu. Lutsharel Geertruida, leikmaður Sunderland, er kallaður inn í hans stað.

Saliba fór í myndatöku vegna bakmeiðsla í síðustu viku og eftir nokkurra daga meðferð finnur hann fyrir mun minni sársauka en eftir úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Á þeim tíma ríkti töluverð tortryggni um þátttöku hans á heimsmeistaramótinu.

Saliba hefur aðeins æft tvisvar með restinni af franska landsliðshópnum síðan hann gekk til liðs við hann síðastliðinn þriðjudag og hefur verið aumur í bakinu en honum líður mun betur og er tilbúinn að spila og ferðast til Bandaríkjanna með hópnum á miðvikudag.

Leikurinn gegn Norður-Írlandi í kvöld mun einnig gefa góða vísbendingu um ástand baksins.

Læknateymið fylgist með meiðslum hans og engin áhætta verður tekin, en Didier Deschamps er létt yfir því að geta reitt sig á miðvörðinn sinn, einn mikilvægasta leikmanninn í þessu franska liði.

Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Arsenal FC

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