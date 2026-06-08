Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM

Það eru ólíkar fréttir sem berast af Arsenal-leikmönnunum William Saliba og Jurriën Timber sem báðir voru í lykilhlutverki hjá Englandsmeisturunum á nýloknu tímabili
Saliba var í hættu á að missa af heimsmeistaramótinu en hann er nú leikfær fyrir síðasta undirbúningsleik franska landsliðsins sem er í kvöld. Timber hefur ekki náð sér af meiðslum og mun því ekki spila með Hollandi á HM.
Bakvörður Arsenal hafði ekki spilað fótbolta í rúma tvo mánuði vegna meiðsla þegar hann kom við sögu í úrslitaleik Meistaradeildarinnar gegn Paris Saint-Germain.
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP
Timber var í kjölfarið valinn í HM-hóp Ronalds Koeman en nú er ljóst að hann getur ekki spilað.
„Við stöndum öll með þér, Jurriën,“ segir í skilaboðum frá landsliðinu. Lutsharel Geertruida, leikmaður Sunderland, er kallaður inn í hans stað.
Saliba fór í myndatöku vegna bakmeiðsla í síðustu viku og eftir nokkurra daga meðferð finnur hann fyrir mun minni sársauka en eftir úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Á þeim tíma ríkti töluverð tortryggni um þátttöku hans á heimsmeistaramótinu.
Ousmane Dembélé et William Saliba disponibles avec les Bleus face à l'Irlande du Nord➡️ https://t.co/lHddqQDnKi pic.twitter.com/B6ZJrR7sZ6— L'Équipe (@lequipe) June 7, 2026
Ousmane Dembélé et William Saliba disponibles avec les Bleus face à l'Irlande du Nord➡️ https://t.co/lHddqQDnKi pic.twitter.com/B6ZJrR7sZ6
Saliba hefur aðeins æft tvisvar með restinni af franska landsliðshópnum síðan hann gekk til liðs við hann síðastliðinn þriðjudag og hefur verið aumur í bakinu en honum líður mun betur og er tilbúinn að spila og ferðast til Bandaríkjanna með hópnum á miðvikudag.
Leikurinn gegn Norður-Írlandi í kvöld mun einnig gefa góða vísbendingu um ástand baksins.
Læknateymið fylgist með meiðslum hans og engin áhætta verður tekin, en Didier Deschamps er létt yfir því að geta reitt sig á miðvörðinn sinn, einn mikilvægasta leikmanninn í þessu franska liði.