Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 20:01 Jürgen Klopp var ekkert að fela sína skoðun á drykkjarhléunum í miðjum leikjum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Getty/ Felix Hörhager Jürgen Klopp, fyrrum knattspyrnustjóri Liverpool, er vægast sagt ekki hrifinn af drykkjarhléunum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er eflaust ekki sá eini. Þriggja mínútna hlé eru gerð í hvorum hálfleik á meðan leikmenn fá tækifæri til að drekka og um leið fá nokkur skilaboð frá þjálfurum sínum. FIFA segist vera með þessu að hugsa um heilsu leikmanna sem og að passa það að öll lið sitji við sama borð. Það blasir þó við þeim sem vilja sjá það að þetta er falin leið til að selja enn fleiri auglýsingar í kringum leikina. Það sést kannski best á því að dómarinn þarf oft að bíða með að setja leikinn aftur af stað þrátt fyrir að allir leikmenn séu klárir því auglýsingar þurfa að klárast áður en leikurinn er flautaður aftur af stað. Jürgen Klopp hefur gagnrýnt harðlega kælihléin sem notuð eru á þessu heimsmeistaramóti. „Yfirmenn sem sitja á loftkældum skrifstofum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlé eru kynnt sem vernd fyrir velferð leikmanna, göfugt vopn gegn hitanum. Í raun og veru eru þau ekkert annað en gullbúr byggt fyrir styrktaraðila,“ sagði Klopp við þýsku sjónvarpsstöðina ZDF. „Þegar ég sá leikmenn standa aðgerðarlausir í kælihléum á meðan auglýsingahlé í sjónvarpi réðu takti leiksins gat ég ekki annað en spurt sjálfan mig: Hverjum þjónar heimsmeistaramótið í raun og veru?“ sagði Klopp og spurði. „Stuðningsmönnunum? Leikmönnunum? Eða auglýsendunum? Leikur á heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á. Þess í stað erum við að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sýna auglýsingar?“ sagði Klopp. „Þetta er hættulegt fyrir anda leiksins. Fótboltinn var áður aðalatriðið en nú er hætta á að hann verði að bakgrunnstónlist fyrir auglýsingasýningu,“ sagði Klopp. View this post on Instagram A post shared by SOCCER SELECTED (@soccerselected) HM 2026 í fótbolta FIFA Mest lesið Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Fleiri fréttir Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Holland - Japan | Hefja leik í hörkuriðli „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Sjá meira