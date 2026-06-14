Fótbolti

Klopp segir þá halda fót­boltanum í gíslingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jürgen Klopp var ekkert að fela sína skoðun á drykkjarhléunum í miðjum leikjum á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Jürgen Klopp var ekkert að fela sína skoðun á drykkjarhléunum í miðjum leikjum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Getty/ Felix Hörhager

Jürgen Klopp, fyrrum knattspyrnustjóri Liverpool, er vægast sagt ekki hrifinn af drykkjarhléunum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er eflaust ekki sá eini.

Þriggja mínútna hlé eru gerð í hvorum hálfleik á meðan leikmenn fá tækifæri til að drekka og um leið fá nokkur skilaboð frá þjálfurum sínum.

FIFA segist vera með þessu að hugsa um heilsu leikmanna sem og að passa það að öll lið sitji við sama borð. Það blasir þó við þeim sem vilja sjá það að þetta er falin leið til að selja enn fleiri auglýsingar í kringum leikina.

Það sést kannski best á því að dómarinn þarf oft að bíða með að setja leikinn aftur af stað þrátt fyrir að allir leikmenn séu klárir því auglýsingar þurfa að klárast áður en leikurinn er flautaður aftur af stað.

Jürgen Klopp hefur gagnrýnt harðlega kælihléin sem notuð eru á þessu heimsmeistaramóti.

„Yfirmenn sem sitja á loftkældum skrifstofum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlé eru kynnt sem vernd fyrir velferð leikmanna, göfugt vopn gegn hitanum. Í raun og veru eru þau ekkert annað en gullbúr byggt fyrir styrktaraðila,“ sagði Klopp við þýsku sjónvarpsstöðina ZDF.

„Þegar ég sá leikmenn standa aðgerðarlausir í kælihléum á meðan auglýsingahlé í sjónvarpi réðu takti leiksins gat ég ekki annað en spurt sjálfan mig: Hverjum þjónar heimsmeistaramótið í raun og veru?“ sagði Klopp og spurði.

„Stuðningsmönnunum? Leikmönnunum? Eða auglýsendunum? Leikur á heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á. Þess í stað erum við að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sýna auglýsingar?“ sagði Klopp.

„Þetta er hættulegt fyrir anda leiksins. Fótboltinn var áður aðalatriðið en nú er hætta á að hann verði að bakgrunnstónlist fyrir auglýsingasýningu,“ sagði Klopp.

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