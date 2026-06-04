Enrique Riquelme, sem keppir um að verða næsti forseti Real Madrid, hefur lofað því að kaupa Erling Braut Haaland ef hann vinnur forsetakosningarnar á sunnudag.
Riquelme, sem hefur tekið upp baráttuna við Florentino Pérez um að verða forseti hins volduga félags, sparar ekki stóru orðin í kosningabaráttu sinni.
Þegar hann var gestur í sjónvarpsþættinum El Hormiguero á miðvikudag lofaði hinn 37 ára gamli frambjóðandi að kaupa engan annan en norska ofurframherjann Erling Braut Haaland frá Manchester City en spænska blaðið El Pais segir frá.
🚨 BREAKING: Manchester City consider LEGAL ACTION after Enrique Riquelme claims of Erling Haaland joining Real Madrid if he wins the elections.The club has denied the information and exploring legal action for using their player’s image on purpose. pic.twitter.com/Rj37N7y99E— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026
🚨 BREAKING: Manchester City consider LEGAL ACTION after Enrique Riquelme claims of Erling Haaland joining Real Madrid if he wins the elections.The club has denied the information and exploring legal action for using their player’s image on purpose. pic.twitter.com/Rj37N7y99E
Seinna um kvöldið birti félagaskiptablaðamaðurinn Fabrizio Romano yfirlýsingu frá föður Haalands, Alfie, og umboðsmanninum Rafaela Pimenta. Þar neita þau öllum fréttum um að samkomulag hafi náðst við Real Madrid.
„Allt saman mjög skemmtilegt, en ekki satt. Við óskum báðum frambjóðendum í forsetakosningum Real Madrid góðs gengis,“ segir í yfirlýsingunni sem Romano birti á X.
Manchester City er einnig að íhuga að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna málsins.
Riquelme lofaði einnig að kaupa Rodri, spænskan liðsfélaga Haalands hjá Manchester City, ef hann vinnur forsetakosningarnar í félaginu á sunnudag.
Ef hann stendur ekki við loforðin lofaði hann að greiða félagsgjöld allra félagsmanna Madrid í eitt ár.
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr