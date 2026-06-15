Fótbolti

„Skyldan kallar hjá kærastanum“

Sindri Sverrisson skrifar
Katy Perry og Justin Trudeau nutu sín vel saman yfir sigri Bandaríkjanna gegn Paragvæ á föstudagskvöld.
Katy Perry og Justin Trudeau nutu sín vel saman yfir sigri Bandaríkjanna gegn Paragvæ á föstudagskvöld. Skjáskot/RÚV

Justin Trudeau, fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, sá ástæðu til að afsaka þá umdeildu ákvörðun sína að mæta á fyrsta leik Bandaríkjanna á HM í fótbolta í stað þess að mæta á fyrsta leik þjóðar sinnar.

Trudeau var á meðal áhorfenda þegar Bandaríkin unnu Paragvæ 4-1 í Los Angeles á föstudagskvöld, örfáum klukkustundum eftir að Kanada gerði 1-1 jafntefli við Bosníu í Toronto.

Kanadíski stjórnmálamaðurinn var á leiknum í Los Angeles til að sjá kærustu sína, poppstjörnuna Katy Perry, troða upp fyrir leik áður en þau horfðu svo á bandaríska liðið fara á kostum í fyrsta leik. Myndavélarnar voru á þeim allan tímann og sjónvarpsáhorfendur gátu séð þau kyssast og sötra bjór saman í stúkunni.

„Stundum er það þannig að skyldan kallar hjá kærastanum. En þið vitið hvaða lið ég styð til sigurs í keppninni,“ skrifaði Trudeau á samfélagsmiðla og bætti við mynd af kanadíska fánanum.

Bandarískir og kanadískir miðlar höfðu þá fjallað um ákvörðun Trudeau og ljóst að það féll illa í kramið hjá að minnsta kosti sumum af löndum hans, að hann skyldi ekki frekar mæta á fyrsta leik Kanada á mótinu.

BBC vísar í ummæli á samfélagsmiðlum þar sem Trudeau er kallaður „föðurlandssvikari“ eða „loddari“ sem hafi með þessu „slegið þjóð sína utan undir“.

Trudeau og Perry sáust fyrst stinga saman nefjum í fyrrasumar og þau staðfestu svo sambandið í lok október.

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