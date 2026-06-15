Justin Trudeau, fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, sá ástæðu til að afsaka þá umdeildu ákvörðun sína að mæta á fyrsta leik Bandaríkjanna á HM í fótbolta í stað þess að mæta á fyrsta leik þjóðar sinnar.
Trudeau var á meðal áhorfenda þegar Bandaríkin unnu Paragvæ 4-1 í Los Angeles á föstudagskvöld, örfáum klukkustundum eftir að Kanada gerði 1-1 jafntefli við Bosníu í Toronto.
Kanadíski stjórnmálamaðurinn var á leiknum í Los Angeles til að sjá kærustu sína, poppstjörnuna Katy Perry, troða upp fyrir leik áður en þau horfðu svo á bandaríska liðið fara á kostum í fyrsta leik. Myndavélarnar voru á þeim allan tímann og sjónvarpsáhorfendur gátu séð þau kyssast og sötra bjór saman í stúkunni.
Canada hosted its first World Cup match in Toronto.Justin Trudeau chose to attend the USA opener instead.And yes, he was caught on camera jumping up to celebrate an American goal.You really can't make this stuff up. pic.twitter.com/Gj37BwVGnJ— Shazi (@ShaziGoalie) June 13, 2026
Canada hosted its first World Cup match in Toronto.Justin Trudeau chose to attend the USA opener instead.And yes, he was caught on camera jumping up to celebrate an American goal.You really can't make this stuff up. pic.twitter.com/Gj37BwVGnJ
„Stundum er það þannig að skyldan kallar hjá kærastanum. En þið vitið hvaða lið ég styð til sigurs í keppninni,“ skrifaði Trudeau á samfélagsmiðla og bætti við mynd af kanadíska fánanum.
Bandarískir og kanadískir miðlar höfðu þá fjallað um ákvörðun Trudeau og ljóst að það féll illa í kramið hjá að minnsta kosti sumum af löndum hans, að hann skyldi ekki frekar mæta á fyrsta leik Kanada á mótinu.
Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026
Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp
BBC vísar í ummæli á samfélagsmiðlum þar sem Trudeau er kallaður „föðurlandssvikari“ eða „loddari“ sem hafi með þessu „slegið þjóð sína utan undir“.
Trudeau og Perry sáust fyrst stinga saman nefjum í fyrrasumar og þau staðfestu svo sambandið í lok október.