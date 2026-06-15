Enski boltinn

Tekur við Crys­tal Palace eftir frá­bært tíma­bil í Frakk­landi

Aron Guðmundsson skrifar
Pierre Sage er mættur til Lundúna
Pierre Sage er mættur til Lundúna Mynd: Crystal Palace

Frakkinn Pierre Sage hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins Crystal Palace. Sage tekur við stjórastöðunni af Oliver Glasner sem lét af störfum eftir síðasta tímabil.

Sage, sem skrifar undir þrigjga ára samning á Selhurst Park, var áður þjálfari Lens í frönsku úrvalsdeildini og var þar valinn þjálfari ársins á sínu fyrsta tímabili með liðið. 

Undir stjórn Sage varð Lens franskur bikarmeistari á síðasta tímabili, í fyrsta skipti í sögu félagsins, og tryggði sér Meistaradeildarsæti. 

Þar áður hafði Frakkin þjálfað Lyon í sömu deild sem og lið Chambéry. 

Nú tekur hann við Crystal Palace eftir eftirminnilega tíma liðsins undir stjórn Glasner. Crystal Palace varð enskur bikarmeistari á þar síðasta tímabili og nú á nýafstöðnu tímabil vann liðið Sambandsdeild Evrópu og mun því spila í Evrópudeildinni á næsta tímabili. 

Crystal Palace FC

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