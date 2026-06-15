Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Aron Guðmundsson skrifar 15. júní 2026 19:46 Pierre Sage er mættur til Lundúna Mynd: Crystal Palace Frakkinn Pierre Sage hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins Crystal Palace. Sage tekur við stjórastöðunni af Oliver Glasner sem lét af störfum eftir síðasta tímabil. Sage, sem skrifar undir þrigjga ára samning á Selhurst Park, var áður þjálfari Lens í frönsku úrvalsdeildini og var þar valinn þjálfari ársins á sínu fyrsta tímabili með liðið. Undir stjórn Sage varð Lens franskur bikarmeistari á síðasta tímabili, í fyrsta skipti í sögu félagsins, og tryggði sér Meistaradeildarsæti. Þar áður hafði Frakkin þjálfað Lyon í sömu deild sem og lið Chambéry. Nú tekur hann við Crystal Palace eftir eftirminnilega tíma liðsins undir stjórn Glasner. Crystal Palace varð enskur bikarmeistari á þar síðasta tímabili og nú á nýafstöðnu tímabil vann liðið Sambandsdeild Evrópu og mun því spila í Evrópudeildinni á næsta tímabili. Pierre is Palace 🦅We are delighted to confirm the appointment of Pierre Sage as Manager.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 15, 2026 Crystal Palace FC Mest lesið Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Íslenski boltinn Rekinn eftir einn leik á HM Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti Fleiri fréttir Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Sjá meira