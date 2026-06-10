Ipswich Town tilkynnti í kvöld að Kieran McKenna hefði ákveðið að hætta óvænt sem knattspyrnustjóri og yfirgefa félagið.
Þessi fertugi stjóri tók við stjórnartaumunum hjá liðinu árið 2021 og hefur komið liðinu tvisvar upp í ensku úrvalsdeildina, þar á meðal í vor.
Ipswich mun því leika í efstu deild tímabilið 2026–27 eftir að hafa lent í öðru sæti í ensku B-deildinni á síðasta tímabili.
📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club. Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history.— Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026
📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club. Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history.
McKenna hefur verið orðaður við stjórastöðuna hjá Fulham en sagði að brottför hans frá Portman Road væri vegna löngunar hans til að taka sér hlé frá íþróttinni og verja meiri tíma með fjölskyldu sinni.
„Mér finnst þetta vera rétti tíminn fyrir mig til að stíga til hliðar,“ sagði McKenna.
„Ég geri það með miklu stolti yfir þeim ótrúlegu framförum sem við höfum náð og með mikilli von og bjartsýni fyrir framtíð félagsins.
„Eftir að hafa gefið svo mikið af mér í þetta hlutverk síðustu fimm tímabil hlakka ég nú til að taka mér hlé frá stjórnun og verja tíma með fjölskyldu minni, sem hefur staðið með mér á hverju skrefi á ferli mínum hingað til.“
Brottför McKenna þýðir að sjö lið koma með nýjan knattspyrnustjóra þegar nýtt tímabil fer af stað.
Super Kieran McKenna. 💙 pic.twitter.com/zdsKGqt5HQ— Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026
Super Kieran McKenna. 💙 pic.twitter.com/zdsKGqt5HQ