Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 19:01 Zadok Yohanna á fullri ferð gegn Malmö. Hann fer til Englands síðar í mánuðinum þegar félagsskiptaglugginn opnar og yfirgefur Svíþjóð sem sá dýrasti í sögunni. Michael Campanella/Getty Images Brighton hefur fest kaup á kantmanninum unga Zadok Yohanna frá AIK í Stokkhólmi fyrir 21,5 milljónir punda. Hann er dýrasti leikmaður í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar. Yohanna er 18 ára gamall kantmaður sem hefur heillað með AIK það sem af er tímabili. Svo mikla athygli hefur hann vakið að Newcastle var einnig á höttunum eftir honum eftir sölu liðsins á Anthony Gordon til Barcelona. Hann er aðeins að spila sína fyrstu leiktíð á ferlinum en hann hefur skorað tvö mörk og lagt upp þrjú í tíu leikjum í Allsvenskunni þar sem AIK er í tíunda sæti. Zadok Yohanna is officially Albion. 💙🤍 pic.twitter.com/fIO1kuqvi8— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026 Þrátt fyrir að skammt sé liðið á feril Yohanna er hann dýrasti leikmaður í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar. Hann kostar Brighton um 25 milljónir evra og er því fimm milljónum dýrari en miðjumaðurinn Lucas Bergvall sem Tottenham keypti frá Djurgarden sumarið 2024. Bergvall var þá 18 ára gamall, rétt eins og Yohanna er nú. Fjölmörg ungstirni hafa verið seld úr sænsku deildinni fyrir háar fjárhæðir undanfarin ár líkt og sjá má á listanum yfir þá dýrustu í deildinni að neðan. Dýrustu leikmenn í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar Zadok Yohanna (18 ára) frá AIK til Brighton fyrir 25 milljónir evra (2026) Lucas Bergvall (18 ára) frá Djurgarden til Tottenham fyrir 20 milljónir evra (2024) Adrian Lahdo (18 ára) frá Hammarby til Como fyrir 12 milljónir evra (2025) Sebastian Nanasi (22 ára) frá Malmö til Strasbourg fyrir 11 milljónir evra (2024) Bazoumana Touré (18 ára) frá Hammarby til Hoffenheim fyrir 10 milljónir evra (2024) Hugo Larsson (19 ára) frá Malmö til Frankfurt fyrir 9 milljónir evra (2023) Alexander Isak (17 ára) frá AIK til Dortmund fyrir 8,5 milljónir evra (2016) Zlatan Ibrahimovic (19 ára) frá Malmö til Ajax fyrir 7,8 milljónir evra (2001) Momodou Sonko (19 ára) frá Hacken til Gent fyrir 7,25 milljónir evra (2023) August Priske (21 árs) frá Djurgarden til Birmingham fyrir 7 milljónir evra (2025)Malick Yalcouyé (18 ára) frá Gautaborg til Brighton fyrir 7 milljónir evra (2024) Brighton & Hove Albion Enski boltinn Sænski boltinn Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Sjá meira