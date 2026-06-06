Enski boltinn

Brighton slær félagsskiptamet í Sví­þjóð

Valur Páll Eiríksson skrifar
Zadok Yohanna á fullri ferð gegn Malmö. Hann fer til Englands síðar í mánuðinum þegar félagsskiptaglugginn opnar og yfirgefur Svíþjóð sem sá dýrasti í sögunni.
Zadok Yohanna á fullri ferð gegn Malmö. Hann fer til Englands síðar í mánuðinum þegar félagsskiptaglugginn opnar og yfirgefur Svíþjóð sem sá dýrasti í sögunni. Michael Campanella/Getty Images

Brighton hefur fest kaup á kantmanninum unga Zadok Yohanna frá AIK í Stokkhólmi fyrir 21,5 milljónir punda. Hann er dýrasti leikmaður í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar.

Yohanna er 18 ára gamall kantmaður sem hefur heillað með AIK það sem af er tímabili. Svo mikla athygli hefur hann vakið að Newcastle var einnig á höttunum eftir honum eftir sölu liðsins á Anthony Gordon til Barcelona.

Hann er aðeins að spila sína fyrstu leiktíð á ferlinum en hann hefur skorað tvö mörk og lagt upp þrjú í tíu leikjum í Allsvenskunni þar sem AIK er í tíunda sæti.

Þrátt fyrir að skammt sé liðið á feril Yohanna er hann dýrasti leikmaður í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar.

Hann kostar Brighton um 25 milljónir evra og er því fimm milljónum dýrari en miðjumaðurinn Lucas Bergvall sem Tottenham keypti frá Djurgarden sumarið 2024. Bergvall var þá 18 ára gamall, rétt eins og Yohanna er nú.

Fjölmörg ungstirni hafa verið seld úr sænsku deildinni fyrir háar fjárhæðir undanfarin ár líkt og sjá má á listanum yfir þá dýrustu í deildinni að neðan.

Dýrustu leikmenn í sögu sænsku úrvalsdeildarinnar

  1. Zadok Yohanna (18 ára) frá AIK til Brighton fyrir 25 milljónir evra (2026)
  2. Lucas Bergvall (18 ára) frá Djurgarden til Tottenham fyrir 20 milljónir evra (2024)
  3. Adrian Lahdo (18 ára) frá Hammarby til Como fyrir 12 milljónir evra (2025)
  4. Sebastian Nanasi (22 ára) frá Malmö til Strasbourg fyrir 11 milljónir evra (2024)
  5. Bazoumana Touré (18 ára) frá Hammarby til Hoffenheim fyrir 10 milljónir evra (2024)
  6. Hugo Larsson (19 ára) frá Malmö til Frankfurt fyrir 9 milljónir evra (2023)
  7. Alexander Isak (17 ára) frá AIK til Dortmund fyrir 8,5 milljónir evra (2016)
  8. Zlatan Ibrahimovic (19 ára) frá Malmö til Ajax fyrir 7,8 milljónir evra (2001)
  9. Momodou Sonko (19 ára) frá Hacken til Gent fyrir 7,25 milljónir evra (2023)
  10. August Priske (21 árs) frá Djurgarden til Birmingham fyrir 7 milljónir evra (2025)

    Malick Yalcouyé (18 ára) frá Gautaborg til Brighton fyrir 7 milljónir evra (2024)
Brighton & Hove Albion Enski boltinn Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið