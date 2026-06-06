Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 22:32 Nuno Espirito Santo verður áfram þjálfari liðsins þrátt fyrir fall. Breytingar gætu orðið fyrir ofan hann í valdapýramídanum. Alex Broadway/Getty Images Í ljósi afsagnar stjórnarformannsins David Sullivan hjá West Ham United stendur félagið á krossgötum. Sullivan hefur stýrt félaginu í 16 ár, lengst af ásamt David Gold, sem keypti félagið með honum árið 2010. Tékkneskur milljarðamæringur gæti nú tekið við stjórnartaumunum. Sullivan sagði af sér í morgun vegna umfjöllunar BBC Panorama og Times sem von er á. Ljóst þykir að umfjöllunin sem von er á muni ekki sýna Sullivan í góðu ljósi. Hann er sakaður um ósæmilega hegðun um langt skeið. Sullivan hefur verið stjórnarformaður félagsins ásamt Vanessu Gold, dóttur David Gold, sem keypti félagið ásamt Sullivan árið 2010. Gold féll frá árið 2023 og Vanessa, dóttir hans, tók við stöðu hans sem stjórnarformaður ásamt Sullivan en Vanessa Gold er nú ein stjórnarformaður. Sullivan á tæplega 40 prósent hlut í West Ham en Gold rúm 25 prósent. Tékkneski milljarðamæringurinn Daniel Křetínský á 27 prósent hlut en í ljósi ásakana gegn Sullivan eru komnar af stað sögusagnir um að Tékkinn muni mögulega kaupa hann út og verða meirihlutaeigandi í félaginu. Křetínský hefur lengi verið talinn mögulegur arftaki ef eða þegar áhrifum Sullivans hjá félaginu ljúki. Tékkneski milljarðamæringurinn kom til Austur-Lundúna árið 2021 eftir að hafa keypt 27 prósenta hlut í félaginu og hefur smám saman aukið áhrif sín á bak við tjöldin. Samkvæmt nýlegum fréttum hefur hann verið leitt áætlanir um skipulagsbreytingar á stjórnarstigi ásamt þjálfaranum Nuno Espírito Santo, sem á að halda áfram störfum, og er líklegt að hann muni gegna mikilvægu hlutverki í að móta framtíðarstefnu félagsins. Að sögn blaðamannsins Graeme Bailey hyggst Křetínský gegna efsta stöðunni hjá félaginu eftir að Sullivan hættir. Sullivan er enn stærsti hluthafinn í félaginu, en brottför hans skapar verulegt tómarúm í forystu félagsins á þeim tíma þegar West Ham stendur nú þegar frammi fyrir einum erfiðasta tíma sínum í seinni tíð, eftir fall liðsins úr ensku úrvalsdeildinni. Í opinberum yfirlýsingum West Ham var staða félagsins skýrð að svo stöddu: „Bráðabirgðaforstjórinn Karim Virani, sem heyrir undir núverandi stjórn, mun áfram bera ábyrgð á daglegum rekstri félagsins. Félagið mun veita uppfærslu um framtíðarskipan stjórnar félagsins þegar þar að kemur, en mun ekki tjá sig frekar um málið að svo stöddu.“ West Ham hafnaði í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í vor og féll því niður í B-deild og mun spila þar í fyrsta sinn frá leiktíðinni 2011-12. Þá komst West Ham beint upp í fyrstu tilraun eftir sigur í umspili B-deildarinnar undir stjórn Sam Allardyce. West Ham United Enski boltinn Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Fleiri fréttir Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Sjá meira