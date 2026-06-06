Enski boltinn

Standa á kross­götum og eig­enda­skipti lík­leg

Valur Páll Eiríksson skrifar
Nuno Espirito Santo verður áfram þjálfari liðsins þrátt fyrir fall. Breytingar gætu orðið fyrir ofan hann í valdapýramídanum.
Nuno Espirito Santo verður áfram þjálfari liðsins þrátt fyrir fall. Breytingar gætu orðið fyrir ofan hann í valdapýramídanum. Alex Broadway/Getty Images

Í ljósi afsagnar stjórnarformannsins David Sullivan hjá West Ham United stendur félagið á krossgötum. Sullivan hefur stýrt félaginu í 16 ár, lengst af ásamt David Gold, sem keypti félagið með honum árið 2010. Tékkneskur milljarðamæringur gæti nú tekið við stjórnartaumunum.

Sullivan sagði af sér í morgun vegna umfjöllunar BBC Panorama og Times sem von er á. Ljóst þykir að umfjöllunin sem von er á muni ekki sýna Sullivan í góðu ljósi. Hann er sakaður um ósæmilega hegðun um langt skeið.

Sullivan hefur verið stjórnarformaður félagsins ásamt Vanessu Gold, dóttur David Gold, sem keypti félagið ásamt Sullivan árið 2010. Gold féll frá árið 2023 og Vanessa, dóttir hans, tók við stöðu hans sem stjórnarformaður ásamt Sullivan en Vanessa Gold er nú ein stjórnarformaður.

Sullivan á tæplega 40 prósent hlut í West Ham en Gold rúm 25 prósent. Tékkneski milljarðamæringurinn Daniel Křetínský á 27 prósent hlut en í ljósi ásakana gegn Sullivan eru komnar af stað sögusagnir um að Tékkinn muni mögulega kaupa hann út og verða meirihlutaeigandi í félaginu.

Křetínský hefur lengi verið talinn mögulegur arftaki ef eða þegar áhrifum Sullivans hjá félaginu ljúki.

Tékkneski milljarðamæringurinn kom til Austur-Lundúna árið 2021 eftir að hafa keypt 27 prósenta hlut í félaginu og hefur smám saman aukið áhrif sín á bak við tjöldin. Samkvæmt nýlegum fréttum hefur hann verið leitt áætlanir um skipulagsbreytingar á stjórnarstigi ásamt þjálfaranum Nuno Espírito Santo, sem á að halda áfram störfum, og er líklegt að hann muni gegna mikilvægu hlutverki í að móta framtíðarstefnu félagsins.

Að sögn blaðamannsins Graeme Bailey hyggst Křetínský gegna efsta stöðunni hjá félaginu eftir að Sullivan hættir.

Sullivan er enn stærsti hluthafinn í félaginu, en brottför hans skapar verulegt tómarúm í forystu félagsins á þeim tíma þegar West Ham stendur nú þegar frammi fyrir einum erfiðasta tíma sínum í seinni tíð, eftir fall liðsins úr ensku úrvalsdeildinni.

Í opinberum yfirlýsingum West Ham var staða félagsins skýrð að svo stöddu:

„Bráðabirgðaforstjórinn Karim Virani, sem heyrir undir núverandi stjórn, mun áfram bera ábyrgð á daglegum rekstri félagsins. Félagið mun veita uppfærslu um framtíðarskipan stjórnar félagsins þegar þar að kemur, en mun ekki tjá sig frekar um málið að svo stöddu.“

West Ham hafnaði í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í vor og féll því niður í B-deild og mun spila þar í fyrsta sinn frá leiktíðinni 2011-12. Þá komst West Ham beint upp í fyrstu tilraun eftir sigur í umspili B-deildarinnar undir stjórn Sam Allardyce.

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