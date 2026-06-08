Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 19:30 Divock Origi kyssir Meistaradeildarbikarinn en hann skoraði í úrslitaleiknum á móti Tottenham. Getty/Stuart Franklin Divock Origi, fyrrverandi framherji Liverpool, hefur tekið óvænta ákvörðun um að leggja fótboltaskóna á hilluna. Það sem gerir þetta að svo óvæntum fréttum er að Origi er aðeins 31 árs gamall. „Markmiðum mínum sem leikmaður hefur verið náð,“ segir hann í upphafi færslu sinnar á Instagram. Origi hefur ekki spilað síðan lánssamningur hans við Nottingham Forest frá AC Milan rann út sumarið 2024. Hann hefur verið á mála hjá AC Milan síðustu ár en ekki spilað neina leiki. Origi er best minnst fyrir tíma sinn hjá Liverpool, þar sem hann skoraði meðal annars í 2-0 sigri á Tottenham í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2019 auk þess að skora fjórða markið sem tryggði endurkomusigurinn á móti Barcelona í undanúrslitunum. Ári síðar fékk hann að fagna enskum meistaratitli með félaginu. Alls spilaði hann 175 leiki fyrir Liverpool og skoraði í þeim 41 mark. „Ég hef upplifað drauma bernsku minnar um að spila á stærstu leikvöngunum og vinna stærstu titlana. Ég þakka Guði fyrir allt saman,“ skrifar Origi. Origi lék 32 landsleiki fyrir belgíska landsliðið. Hann skoraði þrjú mörk. View this post on Instagram A post shared by I—ORIGI (@divockorigi) Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Fleiri fréttir Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Sjá meira