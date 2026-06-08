Enski boltinn

Fyrrum Liverpool-stjarna hættur að­eins 31 árs gamall

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Divock Origi kyssir Meistaradeildarbikarinn en hann skoraði í úrslitaleiknum á móti Tottenham.
Divock Origi kyssir Meistaradeildarbikarinn en hann skoraði í úrslitaleiknum á móti Tottenham. Getty/Stuart Franklin

Divock Origi, fyrrverandi framherji Liverpool, hefur tekið óvænta ákvörðun um að leggja fótboltaskóna á hilluna.

Það sem gerir þetta að svo óvæntum fréttum er að Origi er aðeins 31 árs gamall.

„Markmiðum mínum sem leikmaður hefur verið náð,“ segir hann í upphafi færslu sinnar á Instagram.

Origi hefur ekki spilað síðan lánssamningur hans við Nottingham Forest frá AC Milan rann út sumarið 2024. Hann hefur verið á mála hjá AC Milan síðustu ár en ekki spilað neina leiki.

Origi er best minnst fyrir tíma sinn hjá Liverpool, þar sem hann skoraði meðal annars í 2-0 sigri á Tottenham í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2019 auk þess að skora fjórða markið sem tryggði endurkomusigurinn á móti Barcelona í undanúrslitunum.

Ári síðar fékk hann að fagna enskum meistaratitli með félaginu. Alls spilaði hann 175 leiki fyrir Liverpool og skoraði í þeim 41 mark.

„Ég hef upplifað drauma bernsku minnar um að spila á stærstu leikvöngunum og vinna stærstu titlana. Ég þakka Guði fyrir allt saman,“ skrifar Origi.

Origi lék 32 landsleiki fyrir belgíska landsliðið. Hann skoraði þrjú mörk.

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