Ruben Dias, stórstjarna ensku bikarmeistaranna í Manchester City, taldi sig þurfa að koma fram og segja sannleikann um sambandsslit sín og kærustu sinnar.
Hinn 29 ára gamli Ruben Dias og hin 31 árs gamla Maya Jama eru hætt saman.
Nú rýfur Dias þögnina.
„Ég hélt ekki framhjá,“ skrifar stjarna Manchester City á samfélagsmiðla sína.
Ein af ástæðunum fyrir því að stjörnuparið hætti saman var, samkvæmt orðrómi, að Ruben Dias hefði haldið framhjá Mayu Jama.
Ruben Dias ‘draws a line’ at cheating accusations amid Maya Jama break-up speculation https://t.co/zLMMFXgzKr pic.twitter.com/AL9SZiPr9H— The Independent (@Independent) May 30, 2026
Ruben Dias ‘draws a line’ at cheating accusations amid Maya Jama break-up speculation https://t.co/zLMMFXgzKr pic.twitter.com/AL9SZiPr9H
„Þegar 85 ára gamall afi minn spyr mig hvort ég hafi haldið framhjá kærustunni minni af því að hann hefur séð það ítrekað í fréttum, þá finnst mér komið að þeim mörkum sem eru ásættanleg og ekki,“ skrifar Dias og heldur áfram:
„Lygi sem er endurtekin nógu oft getur farið að hljóma eins og sannleikur og af þeirri ástæðu segi ég ykkur að ég hélt ekki framhjá og hafði aldrei í hyggju eða freistingu til þess. Maya á skilið alla virðingu í heiminum,“ skrifar Dias.
Maya Jama er þáttastjórnandi raunveruleikaþáttanna Love Island og þekkt sjónvarpsstjarna í Englandi. Stjörnuparið hittist á MTV-hátíð í Manchester í nóvember 2024 og var saman í átján mánuði áður en sambandinu lauk fyrir um mánuði síðan. Parið hefur eytt öllum myndum af hvort öðru á samfélagsmiðlum.
Dias skrifar að ástæðurnar fyrir sambandsslitunum séu einkamál.
„Ég hef alltaf kosið að þegja um þessi mál þar sem einkalíf mitt kemur aðeins mér við. En mér finnst líka rangt að ljúga að fólki og draga upp falska mynd af einhverjum bara fyrir smellibeitur,“ skrifar Dias.
Ruben Dias tekur þátt í sinni þriðju heimsmeistarakeppni í fótbolta fyrir Portúgal í sumar. Miðvörðurinn hefur unnið fjóra enska úrvalsdeildartitla og einn Meistaradeildartitil undir stjórn Pep Guardiola hjá Manchester City.