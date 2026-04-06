Enski boltinn

Tekur skóna af hillunni fyrir gamlingjabolta á Eng­landi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Antonio Valencia. Mynd/Nordic Photos/Getty

Antonio Valencia, fyrrum leikmaður Manchester United, hefur tekið fótboltaskóna af hillunni til að leika fyrir utandeildarfélag á Englandi. Fjölmargar úrvalsdeildarstjörnur hafa dustað rykið af skónum til að leika með liðinu.

Opinberað var í gærkvöld að hinn fertugi Valencia hefði samið við utandeildarlið Wythenshawe til að spila fyrir öldungalið félagsins í ensku utandeildinni.

Valencia bætist í hóp fjölmargra þekktra leikmanna sem hafa spilað fyrir félagið. Þar má nefnda Papiss Cissé, Emile Heskey, Danny Drinkwater, Stephen Ireland og Jolean Lescott, meðal annarra.

Liðið hefur rúllað yfir andstæðingana í Chesire öldungadeildinni á þessari leiktíð. Liðið hefur unnið alla sjö leiki sína og er með 54 mörk í plús. George Boyd, fyrrum leikmaður Hull og Burnley, skoraði fjögur mörk í 7-1 sigri á Collegiate Old Boys á dögunum.

Hinn ekvadorski Valencia hóf feril sinn á Englandi tætandi upp hægri kantinn hjá Wigan en Sir Alex Ferguson keypti hann til United árið 2008. Þar var hann í ellefu ár og lék fyrir bæði LDU Quito í heimalandinu og Queretaro í Mexíkó áður en hann hætti í fótbolta árið 2021.

