Almar ekki í kassanum Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. júní 2026 13:32 Almar Steinn Atlason mun ekki dvelja í glerkassa Fox Sports á meðan HM stendur. vísir / vilhelm Almar Steinn Atlason, sem alla jafnan er kallaður Almar í kassanum, varð ekki fyrir vali Fox Sports í leitinni að einstaklingum til að dvelja í glerbúri og fá borgað fyrir að horfa á HM í fótbolta. Almar framdi frægasta listgjörning Íslandssögunnar þegar hann dvaldi í glerkassa í heila viku árið 2015, í beinni útsendingu fyrir alþjóð að sjá. Hann þótti því tilvalinn umsækjandi í starfið sem Fox Sports auglýsti fyrir HM. Þar var leitað að einstaklingum sem væru tilbúnir til að dvelja í glerbúri og horfa á alla leikina á HM í fótbolta. Fyrir það greiðir Fox Sports rúmar sex milljónir króna og Almar lýsti yfir áhuga á starfinu. Austin Franklin og Kevin Akoto urðu hins vegar fyrir valinu hjá Fox Sports. Þeir félagar voru búnir að koma sér vel fyrir, á miðju Times Square torginu í New York, þegar mótið hófst í gær. Two football fans are being paid $50,000 each to watch all 104 #WorldCup games from a specially built cube in Times Square, New York. Austin Franklin & Kevin Akoto were picked from 6,000+ who applied. Fans are sitting outside the cube watching them watch the football... pic.twitter.com/3np0viqRvj— Neil Johnston (@ndjohnston) June 11, 2026 Híbýli þeirra er nokkuð huggulegt, allavega mun huggulegra en tómi glerkassinn sem Almar dvaldi í. Þarna má finna þægilega leðursófa og hægindastóla, stóra sjónvarpsskjái og alls konar afþreyingu fyrir þá. Austin og Kevin taka sínu hlutverki líka ekki jafn alvarlega og Almar, sem fór aldrei úr sínum kassa, ekki einu sinni til að gera sínar þarfir. Þeir félagar virðast hafa leyfi til að yfirgefa kassann í stutta stund og gerðu það til dæmis þegar Mexíkó skoraði opnunarmark mótsins í gær. View this post on Instagram HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Fótbolti Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Íslenski boltinn Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Lélegasti framherji mótsins strax fundinn Sport Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Sjáðu Elísabetu vinna titilinn með fjögurra sentímetra mun Sport Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Fótbolti Almar ekki í kassanum Fótbolti Fleiri fréttir Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Sjá meira