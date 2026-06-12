Fótbolti

Almar ekki í kassanum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Almar Steinn Atlason mun ekki dvelja í glerkassa Fox Sports á meðan HM stendur.
Almar Steinn Atlason mun ekki dvelja í glerkassa Fox Sports á meðan HM stendur. vísir / vilhelm

Almar Steinn Atlason, sem alla jafnan er kallaður Almar í kassanum, varð ekki fyrir vali Fox Sports í leitinni að einstaklingum til að dvelja í glerbúri og fá borgað fyrir að horfa á HM í fótbolta.

Almar framdi frægasta listgjörning Íslandssögunnar þegar hann dvaldi í glerkassa í heila viku árið 2015, í beinni útsendingu fyrir alþjóð að sjá.

Hann þótti því tilvalinn umsækjandi í starfið sem Fox Sports auglýsti fyrir HM. Þar var leitað að einstaklingum sem væru tilbúnir til að dvelja í glerbúri og horfa á alla leikina á HM í fótbolta.

Fyrir það greiðir Fox Sports rúmar sex milljónir króna og Almar lýsti yfir áhuga á starfinu.

Austin Franklin og Kevin Akoto urðu hins vegar fyrir valinu hjá Fox Sports. Þeir félagar voru búnir að koma sér vel fyrir, á miðju Times Square torginu í New York, þegar mótið hófst í gær.

Híbýli þeirra er nokkuð huggulegt, allavega mun huggulegra en tómi glerkassinn sem Almar dvaldi í. Þarna má finna þægilega leðursófa og hægindastóla, stóra sjónvarpsskjái og alls konar afþreyingu fyrir þá.

Austin og Kevin taka sínu hlutverki líka ekki jafn alvarlega og Almar, sem fór aldrei úr sínum kassa, ekki einu sinni til að gera sínar þarfir.

Þeir félagar virðast hafa leyfi til að yfirgefa kassann í stutta stund og gerðu það til dæmis þegar Mexíkó skoraði opnunarmark mótsins í gær.

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