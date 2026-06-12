Fótbolti

Lærissveinar Heimis missa heima­leik á hlut­lausan völl

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Heimir Hallgrímsson þarf að sætta sig við að spila einn heimaleikinn á hlutlausum velli.
Heimir Hallgrímsson þarf að sætta sig við að spila einn heimaleikinn á hlutlausum velli. Getty/Vaughn Ridley

Írar hafa ákveðið að fórna einum heimaleikja sinna í Þjóðadeildinni í haust vegna mótmæla en umdeildur leikur gegn Ísrael verður færður á hlutlausan völl.

Heimir Hallgrímsson er landsliðsþjálfari Írlands en þarf að sætta sig við það að spila einum heimaleik færra.

Heimaleikur Írlands gegn Ísrael í Þjóðadeildinni í fótbolta þann 4. október verður ekki spilaður í Dublin eins og áætlað var. Þetta staðfesti írska knattspyrnusambandið í dag.

Leikurinn, sem upphaflega átti að fara fram á Aviva Stadium í Dublin, verður færður á hlutlausan völl og spilaður án áhorfenda. Sambandið vísar til „rekstrarlegra áskorana“ í tengslum við leikinn.

Málið kemur í kjölfar krafna frá aðgerðasinnum sem styðja Palestínu um að Írland sniðgangi leikina gegn Ísrael. Í nýlegum vináttulandsleik gegn Katar köstuðu aðgerðasinnar fjölda tennisbolta inn á völlinn með skilaboðunum „Stöðvið leikinn“ og vísuðu þar til komandi leikja í Þjóðadeildinni.

Írska sambandið leggur áherslu á að hugsanleg sniðganga leikjanna hefði getað haft slæmar afleiðingar fyrir írska fótboltann og írskar íþróttir.

Sambandið bendir á að töpuð stig í Þjóðadeildinni hefðu getað skert möguleika liðsins á að komast á EM 2028, sem Írland heldur ásamt Bretlandi.

Írska knattspyrnusambandið greinir jafnframt frá því að það hafi verið í nánu sambandi við palestínska knattspyrnusambandið. Írarnir hafa áður hvatt Knattspyrnusamband Evrópu til að víkja ísraelska knattspyrnusambandinu úr evrópskum keppnum vegna hernaðaraðgerða Ísraels á Gaza.

Ísrael mun einnig spila sinn „heimaleik“ gegn Írlandi á hlutlausum velli þann 27. september.

Þjóðadeild karla í fótbolta Ísrael

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