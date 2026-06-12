Sænska fótboltastjarnan Linda Sembrant á von á barni og tilkynnir í því samhengi að knattspyrnuferli hennar sé lokið.
„Það er sorglegt að yfirgefa fótboltann,“ segir hin 39 ára gamla í fréttatilkynningu.
Hún hefur spilað með sænska landsliðinu síðan 2008 og spilaði alls 160 landsleiki. Hún var með í að vinna brons á HM 2011 og 2019, auk silfurs á Ólympíuleikunum 2016.
Linda Sembrant lägger skorna på hyllan. https://t.co/s8pfgvYtEO— Göteborgs-Posten (@GoteborgsPosten) June 12, 2026
Linda Sembrant lägger skorna på hyllan. https://t.co/s8pfgvYtEO
Hún hefur spilað fyrir stórlið eins og Juventus og Bayern München og lauk ferlinum hjá AIK, sem var einnig fyrsta félag hennar sem atvinnumaður.
„Síðasti tíminn hefur verið tilfinningaþrunginn en líka mjög fínn. Það er sorglegt að yfirgefa íþróttina sem ég hef lifað með allt mitt líf, en frábært að gera það til að hefja nýtt líf, bókstaflega,“ segir Sembrant í tilkynningu sinni.
🖤💛 Ett meddelande från Linda. pic.twitter.com/wg9xOAbRBb— AIK Fotboll Dam (@AIKFotbollDam) June 12, 2026
🖤💛 Ett meddelande från Linda. pic.twitter.com/wg9xOAbRBb