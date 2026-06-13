Fótbolti

Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Brito er hér við hlið fyrirliðans Carlos Alberto, annar frá vinstri í efri röð í þessu frábæra liði sem vann heimsmeistaramótið 1970.
Brito er hér við hlið fyrirliðans Carlos Alberto, annar frá vinstri í efri röð í þessu frábæra liði sem vann heimsmeistaramótið 1970. Getty/ Mirrorpix

Brasilíumenn misstu eina af hetjunum úr að margra mati besta fótboltalandsliði sögunnar og það aðeins nokkrum dögum fyrir fyrsta leik brasilíska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Árið 1970 varð Brito heimsmeistari í fótbolta með Brasilíu. Hann lést á fimmtudagskvöld, 86 ára að aldri.

Þetta tilkynnti brasilíska knattspyrnusambandið án þess að tilgreina dánarorsök. Brito hét fullu nafni Hércules de Brito Ruas.

„Brito gaf okkur einn af bestu varnarmönnum Brasilíu. Framlag hans til HM-gullsins árið 1970 mun að eilífu verða í minnum haft. Látum keppnisanda hans vera okkur öllum innblástur,“ segir í yfirlýsingu frá Samir Xaud, forseta brasilíska knattspyrnusambandsins.

Brasilíska landsliðið frá HM 1970 var með Pele í farabroddi og vann alla leiki sína á mótinu, þar á meðal 4-1 sigur á Ítalíu í úrslitaleiknum í Mexíkóborg.

Ásamt Piazza myndaði Brito hið fræga miðvarðapar á HM í Mexíkó. Þar sem Piazza var þekktur sem framúrskarandi tæknimaður var Brito sá sem lagði til líkamlegan styrk og kraft.

Brito lék alls 45 landsleiki fyrir Brasilíu frá 1964 til 1972 en hann spilaði stærstan hluta ferils síns með Vasco da Gama.

Á HM í ár mun Brasilía mæta Marokkó aðfaranótt sunnudags. Leikurinn hefst á miðnætti.

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