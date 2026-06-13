Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júní 2026 07:01 Brito er hér við hlið fyrirliðans Carlos Alberto, annar frá vinstri í efri röð í þessu frábæra liði sem vann heimsmeistaramótið 1970. Getty/ Mirrorpix Brasilíumenn misstu eina af hetjunum úr að margra mati besta fótboltalandsliði sögunnar og það aðeins nokkrum dögum fyrir fyrsta leik brasilíska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Árið 1970 varð Brito heimsmeistari í fótbolta með Brasilíu. Hann lést á fimmtudagskvöld, 86 ára að aldri. Þetta tilkynnti brasilíska knattspyrnusambandið án þess að tilgreina dánarorsök. Brito hét fullu nafni Hércules de Brito Ruas. „Brito gaf okkur einn af bestu varnarmönnum Brasilíu. Framlag hans til HM-gullsins árið 1970 mun að eilífu verða í minnum haft. Látum keppnisanda hans vera okkur öllum innblástur,“ segir í yfirlýsingu frá Samir Xaud, forseta brasilíska knattspyrnusambandsins. Morre Brito, zagueiro titular da Seleção na Copa de 70 ➡️ https://t.co/3HbgdoHfnr📷 AE e Arquivo Pessoal pic.twitter.com/sFDQ0taAV6— ge (@geglobo) June 12, 2026 Brasilíska landsliðið frá HM 1970 var með Pele í farabroddi og vann alla leiki sína á mótinu, þar á meðal 4-1 sigur á Ítalíu í úrslitaleiknum í Mexíkóborg. Ásamt Piazza myndaði Brito hið fræga miðvarðapar á HM í Mexíkó. Þar sem Piazza var þekktur sem framúrskarandi tæknimaður var Brito sá sem lagði til líkamlegan styrk og kraft. Brito lék alls 45 landsleiki fyrir Brasilíu frá 1964 til 1972 en hann spilaði stærstan hluta ferils síns með Vasco da Gama. Á HM í ár mun Brasilía mæta Marokkó aðfaranótt sunnudags. Leikurinn hefst á miðnætti. View this post on Instagram A post shared by UOL Esporte (@uolesporte) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Íslenski boltinn Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Íslenski boltinn Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Íslenski boltinn Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM Fótbolti Almar ekki í kassanum Fótbolti Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Fótbolti Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Fótbolti Fleiri fréttir Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Lærissveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Jökull rekinn frá Stjörnunni Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM „Hafið þið ekki horft á leikina?“ Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Sjá meira