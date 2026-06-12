Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. júní 2026 22:11 Víkingar héldu sigurgöngu sinni áfram á Akranesi í kvöld og hafa nú unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum. Vísir/Diego Víkingar eru komnir í undanúrslit Mjólkurbikarsins. Varð það ljóst eftir nokkuð öruggan 1-2 sigur gegn ÍA uppi á Skaga í kvöld. Eftir markalausan fyrri hálfleik gengu Íslandsmeistararnir frá leiknum í síðari hálfleik með tveimur mörkum, en ÍA skoraði sárabótamark á lokamínútu leiksins. Fyrir leik var afhjúpaður Sigursteinn, steinstólpi við inngang vallarins þar sem leikboltinn hvílir á fyrir hvern leik. Er þessi stólpi til minningar um sigursælasta leikmann íslenskrar knattspyrnu, Skagamanninn Sigurstein Gíslason, sem vann Íslandsmeistaratitilinn níu sinnum og bikarinn þrisvar, en hann lést eftir baráttu við krabbamein árið 2012. Unnur Elín og Teitur Leó, Sigursteinsbörn, vígðu steininn með því að halda á boltanum og leiða liðin inn á völlinn fyrir upphafsflautið. Leikurinn fór nokkuð rólega af stað og voru það helst gestirnir sem voru að venjast aðstæðum, blæstrinum á Skaganum og grasfletinum. Það var ekki fyrr en á 25. mínútu leiksins sem fyrsta markverða færi leiksins leit dagsins ljós. Stangaði þá Elías Már Ómarsson boltann í stöngina. Tveimur mínútum seinna komust Skagamenn í dauðafæri. Féll þá boltinn fyrir fætur Baldvins Þórs Berndsen inni í teig Víkinga en skot hans af stuttu færi var varið vel af Aroni Snæ í marki gestanna. Undir lok fyrri hálfleiks sýndu heimamenn nokkuð gáleysi í uppspili sínu og komust Víkingar nokkrum sinnum í álitlegar stöður eftir að hafa unnið boltann framarlega á vellinum. Ekkert varð þó úr því og því markalaust í hálfleik. Eftir um tíu mínútna leik í síðari hálfleik hreinsaði Erik Tobias Sandberg boltann af línu eftir skot Elíasar Más. Víkingar nálægt því að komast í forystu. Heimamenn gátu hins vegar engum brögðum beitt gegn Víkingum fjórum mínútum seinna. Valdimar Þór Ingimundarson átti þá stórbrotna stungusendingu inn fyrir vörn ÍA á Óskar Borgþórsson, sem kláraði færið í fyrstu snertingu og gestirnir komnir í forystu. U.þ.b. korteri seinna tvöfölduðu Víkingar forystu sína. Skallaði þá Aron Elís Þrándarson boltann í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Helga Guðjónssyni, en Aron Elís var aðeins búinn að vera inni á vellinum í um tvær mínútur eftir að hafa komið inn af bekknum. Víkingar komnir í þægilega stöðu og Skagamenn allt annað en vongóðir um að ná að snúa þessu við. ÍA náði þó inn sárabótamarki á lokamínútu leiksins þegar Markús Páll Ellertsson kláraði færi vinstra megin í teignum listavel. Atvik leiksins Skallamark Arons Elísar var vendipunktur. Markið undirstrikaði það hvaða lið myndi komast áfram í bikarnum og var það í þokkabót frábært augnablik fyrir markaskorarann sjálfan sem hefur verið að koma sér á lappir eftir erfið meiðsli. Stjörnur og skúrkar Daníel Hafsteinsson var frábær inni á miðju Víkinga og stýrði umferðinni í leiknum. Aron Elís á einnig heima hér fyrir markið sitt sem að lokum reyndist mikilvægt. Gísli Eyjólfsson, Jóhannes Vall og Ómar Björn Stefánsson, leikmenn sem áttu að koma með eitthvað að borðinu sóknarlega fyrir heimamenn í kvöld, voru varla sjáanlegir í leiknum. Dómarar Gunnar Oddur Hafliðason var með fín tök á leiknum en upp komu nokkur augnablik þar sem hitnaði í kolunum en Gunnar Oddur hélt þá vel á spöðunum. Hins vegar er hægt að færa rök fyrir því að Gunnar Oddur hefði átt að gefa Guðmundi Þórarinssyni sitt seinna gula spjald um miðjan fyrri hálfleikinn, stuttu eftir að hafa verið spjaldaður fyrir litlar sakir, en hægt er að segja að Guðmundur hafi sloppið þar. Einnig vildu Skagamenn fá víti í stöðunni 0-1 þegar Markús Páll féll við í teignum þar sem Sveinn Gísli var að hreinsa frá marki. Ég held þó að það hafi verið rétt að aðhafast ekkert í því atviki. Stemning og umgjörð Ég er tilbúinn að fullyrða það að fótboltaáhugamenn fá ekki betri leikdagsupplifun á Íslandi heldur en þá sem boðið var upp á uppi á Skaga í kvöld. Veðurblíðan gerði hana sennilega tvöfalt betri en rúmum klukkutíma fyrir leik voru bekkirnir á stuðningsmannasvæðinu á ELKEM vellinum orðnir þétt setnir og þar var skálað á meðan ungdómurinn lék sér í hoppuköstulum. Ótrúlega góð stemning og umgjörð á þessum stórleik í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Mjólkurbikar karla ÍA Víkingur Reykjavík