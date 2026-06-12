Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. júní 2026 22:42 Aron Elís Þrándarson skoraði mikilvægt mark í bikarsigri Víkinga á Akranesi í kvöld. Vísir/Diego „Drullu erfiður leikur. Myndi segja erfiðasti leikurinn á tímabilinu hingað til,“ sagði Aron Elís Þrándarson, leikmaður Víkings, eftir 1-2 sigur á ÍA í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Eftir markalausan fyrri hálfleik skoruðu gestirnir úr Víkinni tvö mörk um miðjan síðari hálfleikinn, en Skagamenn náðu inn sárabótamarki á lokamínútu leiksins. Aron Elís skoraði síðara mark Víkings með skalla, stuttu eftir að hafa komið inn á sem varamaður. „Gott að koma inn á strax í horn og skalla hann inn, koma sér strax inn í leikinn.“ Aron Elís talaði um að leikurinn hafi verið einn sá erfiðasti á tímabilinu hingað til. Aðspurður hvernig tilfinningin var inn í klefa í hálfleik eftir nokkuð bragðdaufan fyrri hálfleik, þá hafði Aron Elís þetta að segja. „Mér leið ágætlega. Mér fannst strákarnir ofan á í baráttunni, sérstaklega þegar leið á seinni hálfleikinn. Vorum búnir að fá eitthvað af færum, en samt bara “fiffty-fiffty” og menn gerðu sér alveg grein fyrir því að við þyrftum að koma brjálaðir út í seinni.“ Víkingar hafa nú unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum og eru komnir í undanúrslit Mjólkurbikarsins og eru á toppnum í Bestu deildinni. Aðspurður út í framhaldið, þá var Aron Elís byrjaður að fókúsera á stærsta leik sumarsins hingað til, Víkingur-KR, sem fram fer á þriðjudaginn. Efstu tvö lið Bestu deildarinnar að mætast í leik sem nú þegar er orðið uppselt á. „Nú er bara risa leikur gegn KR á þriðjudaginn og það þýðir ekkert að vera fagna þessu of mikið. Það er bara alvöru leikur á þriðjudaginn, uppselt og það verður geggjuð stemning í Víkinni.“ Aron Elís hefur verið að spila takmarkað á þessu tímabili eftir að hafa orðið fyrir alvarlegum meiðslum á síðasta tímabili. Hann segist sjálfur vera að komast í gang en vildi ekki fara frekar út í það af ótta við að jinxa það sem koma skal. „Maður er bara að komast í gang eftir erfið meiðsli og ná snerpu og leikstandinu í gang. Ég ætla ekki að fara jinxa neitt,“ sagði Aron Elís brosandi að lokum. Mjólkurbikar karla Víkingur Reykjavík ÍA Mest lesið Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Íslenski boltinn Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM Fótbolti Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Fleiri fréttir Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Sjá meira