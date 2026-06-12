Íslenski boltinn

Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Aron Elís Þrándarson skoraði mikilvægt mark í bikarsigri Víkinga á Akranesi í kvöld.
Aron Elís Þrándarson skoraði mikilvægt mark í bikarsigri Víkinga á Akranesi í kvöld. Vísir/Diego

„Drullu erfiður leikur. Myndi segja erfiðasti leikurinn á tímabilinu hingað til,“ sagði Aron Elís Þrándarson, leikmaður Víkings, eftir 1-2 sigur á ÍA í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins.

Eftir markalausan fyrri hálfleik skoruðu gestirnir úr Víkinni tvö mörk um miðjan síðari hálfleikinn, en Skagamenn náðu inn sárabótamarki á lokamínútu leiksins. Aron Elís skoraði síðara mark Víkings með skalla, stuttu eftir að hafa komið inn á sem varamaður.

„Gott að koma inn á strax í horn og skalla hann inn, koma sér strax inn í leikinn.“

Aron Elís talaði um að leikurinn hafi verið einn sá erfiðasti á tímabilinu hingað til. Aðspurður hvernig tilfinningin var inn í klefa í hálfleik eftir nokkuð bragðdaufan fyrri hálfleik, þá hafði Aron Elís þetta að segja.

„Mér leið ágætlega. Mér fannst strákarnir ofan á í baráttunni, sérstaklega þegar leið á seinni hálfleikinn. Vorum búnir að fá eitthvað af færum, en samt bara “fiffty-fiffty” og menn gerðu sér alveg grein fyrir því að við þyrftum að koma brjálaðir út í seinni.“

Víkingar hafa nú unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum og eru komnir í undanúrslit Mjólkurbikarsins og eru á toppnum í Bestu deildinni. Aðspurður út í framhaldið, þá var Aron Elís byrjaður að fókúsera á stærsta leik sumarsins hingað til, Víkingur-KR, sem fram fer á þriðjudaginn. Efstu tvö lið Bestu deildarinnar að mætast í leik sem nú þegar er orðið uppselt á.

„Nú er bara risa leikur gegn KR á þriðjudaginn og það þýðir ekkert að vera fagna þessu of mikið. Það er bara alvöru leikur á þriðjudaginn, uppselt og það verður geggjuð stemning í Víkinni.“

Aron Elís hefur verið að spila takmarkað á þessu tímabili eftir að hafa orðið fyrir alvarlegum meiðslum á síðasta tímabili. Hann segist sjálfur vera að komast í gang en vildi ekki fara frekar út í það af ótta við að jinxa það sem koma skal.

„Maður er bara að komast í gang eftir erfið meiðsli og ná snerpu og leikstandinu í gang. Ég ætla ekki að fara jinxa neitt,“ sagði Aron Elís brosandi að lokum.

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