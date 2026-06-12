Það verður risaleikur í undanúrslitum Mjólkurbikars karla og það er líka ljóst að Lengjudeildarlið mun spila í bikarúrslitaleiknum í ár.
Víkingur og Breiðablik tryggðu sér sæti í undanúrslitum með sigri í kvöld og strax eftir leik fengu þau að vita að þeirra bíður innbyrðis bikarslagur í næstu umferð.
Birkir Sveinsson, mótastjóri Knattspyrnusambands Íslands, mætti nefnilega í útsendingu sjónvarpsins frá leik ÍA og Víkings en eftir leikinn var dregið í undanúrslit Mjólkurbikars karla.
Bjarni Guðjónsson og Gunnar Birgisson drógu heimaliðin. Gunnar dró Breiðablik en Bjarni Fylki/Gróttu sem eiga eftir að spila í átta liða úrslitunum. Síðasti leikur átta liða úrslitanna fer fram á morgun.
Bjarni dró síðan mótherja Blika og Víkingur kom þá upp úr pottinum. Það þýddi að Afturelding heimsækir sigurvegarann úr leik Fylkis og Gróttu.
Leikur Breiðabliks og Víkings fer fram 24. og 25. júní en hinn leikurinn mun líklegast fara fram í júlí.