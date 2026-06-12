Íslenski boltinn

Lárus Orri: „Breytast í eitt­hvað allt annað og liggja út um allan völl“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, svekktur eftir tap í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum í kvöld.
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, svekktur eftir tap í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum í kvöld. Vísir/Anton

„Mjög sárt. Við dettum út gegn liði sem er óhætt að segja að sé sterkasta lið landsins í dag,“ sagði Lárus Orri, þjálfari ÍA, svekktur eftir tap í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum.

Lárus Orri var sáttur með fyrri hálfleikinn að mörgu leyti, þrátt fyrir markaleysið.

„Í fyrri hálfleik gekk ansi vel hjá okkur að stoppa þá, þeir fengu ekki mörg tækifæri í fyrri hálfleik. Það gekk illa upp hjá okkur að byggja upp sóknir í fyrri hálfleik að mér fannst.“

Í hálfleik tók Lárus Orri Guðmund Þórarinsson, miðjumann, af velli og setti í hans stað Viktor Jónsson, framherja, inn á. Eftir á að hyggja telur Lárus Orri þá skiptingu hafa verið of snemmbúna.

„Við gerðum smá breytingar í hálfleik sem opnaði leikinn helst til of mikið, sennilega var sú breyting gerð of snemma en Víkingarnir eru mjög klókir,“ sagði Lárus Orri og sneri sér þá að klókindum Víkinga og skaut á upplegg Víkinga.

„Þeir eru ekki bara með gríðarlega vel mannað lið og flotta fótboltamenn, heldur eru þeir harðir. Þeir taka vel á því, sem er gott. Flott þegar menn taka á því. Við ætluðum að standa upp á móti þeim og taka á móti þeim á móti en þá eru þeir mjög klókir í sínum aðgerðum og breytast úr Víkingum og í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl. Það er mjög erfitt að eiga við þá. Þeir eru mjög sjóaðir í sínum aðgerðum og eru náttúrulega á toppnum allan þennan tíma og það er engin tilviljun, þeir eru mjög góðir.“

Markmið Skagamanna á þessu tímabili var að vinna bikarinn að sögn Lárusar Orra, en hvert er þá framhaldið?

„Við höldum áfram þessari uppbyggingu sem er hérna upp á Skaga. Við höfum komið langa leið á stuttum tíma. Við erum eins og fólk sér með gott lið. Hlutirnir eru að færast í rétta átt hjá okkur. Við erum að stefna á þann stað sem Víkingarnir eru í dag en við erum ekki alveg komnir þangað en munum enda þar.“

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