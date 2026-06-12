Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. júní 2026 23:01 Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, svekktur eftir tap í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum í kvöld. Vísir/Anton „Mjög sárt. Við dettum út gegn liði sem er óhætt að segja að sé sterkasta lið landsins í dag,“ sagði Lárus Orri, þjálfari ÍA, svekktur eftir tap í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins gegn Víkingum. Lárus Orri var sáttur með fyrri hálfleikinn að mörgu leyti, þrátt fyrir markaleysið.„Í fyrri hálfleik gekk ansi vel hjá okkur að stoppa þá, þeir fengu ekki mörg tækifæri í fyrri hálfleik. Það gekk illa upp hjá okkur að byggja upp sóknir í fyrri hálfleik að mér fannst.“Í hálfleik tók Lárus Orri Guðmund Þórarinsson, miðjumann, af velli og setti í hans stað Viktor Jónsson, framherja, inn á. Eftir á að hyggja telur Lárus Orri þá skiptingu hafa verið of snemmbúna.„Við gerðum smá breytingar í hálfleik sem opnaði leikinn helst til of mikið, sennilega var sú breyting gerð of snemma en Víkingarnir eru mjög klókir,“ sagði Lárus Orri og sneri sér þá að klókindum Víkinga og skaut á upplegg Víkinga.„Þeir eru ekki bara með gríðarlega vel mannað lið og flotta fótboltamenn, heldur eru þeir harðir. Þeir taka vel á því, sem er gott. Flott þegar menn taka á því. Við ætluðum að standa upp á móti þeim og taka á móti þeim á móti en þá eru þeir mjög klókir í sínum aðgerðum og breytast úr Víkingum og í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl. Það er mjög erfitt að eiga við þá. Þeir eru mjög sjóaðir í sínum aðgerðum og eru náttúrulega á toppnum allan þennan tíma og það er engin tilviljun, þeir eru mjög góðir.“Markmið Skagamanna á þessu tímabili var að vinna bikarinn að sögn Lárusar Orra, en hvert er þá framhaldið?„Við höldum áfram þessari uppbyggingu sem er hérna upp á Skaga. Við höfum komið langa leið á stuttum tíma. Við erum eins og fólk sér með gott lið. Hlutirnir eru að færast í rétta átt hjá okkur. Við erum að stefna á þann stað sem Víkingarnir eru í dag en við erum ekki alveg komnir þangað en munum enda þar.“ ÍA Mjólkurbikar karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Íslenski boltinn Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM Fótbolti Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Fleiri fréttir Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Sjá meira