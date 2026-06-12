Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM

Thomas Partey mun ekki taka þátt í fyrsta leik Gana á heimsmeistaramótinu í fótbolta í Toronto þar sem honum hefur verið neitað um landvistarleyfi í Kanada. Hann má aftur á móti spila leiki liðsins í Bandaríkjunum.
Þessi fyrrverandi miðjumaður Arsenal leikur nú með Villarreal en hann var ákærður fyrir fimm tilvik nauðgunar og eitt tilvik kynferðisbrots í júlí 2025 af lögreglunni í London. Í september sama ár neitaði hann sök. Hann var ákærður fyrir tvö ný tilvik nauðgunar í febrúar á þessu ári og neitaði sök í apríl.
Gana á að hefja leik á mótinu gegn Panama í Toronto miðvikudaginn 17. júní en staðfest hefur verið að Partey fær ekki að koma til Kanada og mun því ekki geta tekið þátt. The Athletic segir frá.
🚨 Exclusive: Thomas Partey is unavailable to play in Ghana’s opening World Cup match against Panama in Canada on June 17 as he has been denied entry to the country. Full story @TheAthleticFC: https://t.co/AzcsWhz4TC— Dan Sheldon (@Dan_Sheldon_) June 12, 2026
🚨 Exclusive: Thomas Partey is unavailable to play in Ghana’s opening World Cup match against Panama in Canada on June 17 as he has been denied entry to the country. Full story @TheAthleticFC: https://t.co/AzcsWhz4TC
Eftir leikinn gegn Panama spilar Gana við England á Gillette Stadium í Boston þann 23. júní áður en liðið lýkur keppni í L-riðli gegn Króatíu á Lincoln Financial Field í Philadelphia þann 27. júní. Partey er heimilt að taka þátt í báðum þeim leikjum.
Hinn 32 ára gamli Partey var valinn í landsliðshóp þjóðar sinnar fyrir mótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó fyrr í þessum mánuði og kom til Washington D.C. í Bandaríkjunum með liðsfélögum sínum þann 4. júní. Gana-liðið ferðaðist til æfingastöðvar sinnar á Rhode Island á föstudag.
„FIFA getur staðfest að leikmaðurinn Thomas Partey mun ekki geta ferðast frá æfingabúðum Gana í Boston, Bandaríkjunum, til Kanada fyrir fyrsta leik þeirra gegn Panama miðvikudaginn 17. júní, þar sem kanadísk stjórnvöld hafa hafnað umsókn hans um vegabréfsáritun. FIFA kemur ekki að innflytjendamálum gestgjafaþjóða, þar með talið afgreiðslu vegabréfsáritana. Eins og á fyrri mótum FIFA ákveða stjórnvöld gestgjafaþjóðarinnar að lokum hverjir fá vegabréfsáritun og fá að koma inn í landið,“ segir í yfirlýsingu frá FIFA til The Athletic.
Á vefsíðu kanadískra stjórnvalda kemur fram að „ef þú hefur framið eða verið dæmdur fyrir glæp gætir þú ekki fengið að koma til Kanada.“ Partey hefur verið ákærður en bíður réttarhalda og hefur ekki verið dæmdur.