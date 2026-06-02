„Öfund­sýki alls staðar“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice kyssir Englandsbikarinn í sigurskrúðgöngu Arsenal-manna. Getty/Stuart MacFarlane

Arsenal-stjörnurnar Declan Rice og Noni Madueke hafa báðir svarað gagnrýnendum Arsenal eftir tap liðsins í úrslitaleik Meistaradeildarinnar um síðustu helgi.

Degi eftir að hafa tapað fyrir Paris Saint-Germain í vítaspyrnukeppni eftir 1-1 jafntefli fagnaði Arsenal sigri sínum í ensku úrvalsdeildinni með skrúðgöngu um götur Norður-Lundúna.

Þar sem þeir héldu á bikarnum fyrir sigur í ensku úrvalsdeildinni svöruðu Rice og Madueke fyrir háðsglósurnar sem Arsenal hafði fengið eftir tapið gegn PSG.

„Meistarar! Á meðan aðrir eru að tísta og pósta,“ skrifaði Madueke á samfélagsmiðlum.

Rice skrifaði athugasemd ásamt fjórum hlæjandi brosköllum: „Öfundsýki alls staðar.“

Bakvörður Tottenham, Djed Spence, sem verður einnig liðsfélagi Rice og Madueke í enska landsliðinu á heimsmeistaramótinu, var meðal þeirra sem skutu á Arsenal eftir tapið gegn PSG.

Spence valdi heppilegt augnablik til að svara færslu á samfélagsmiðlum Arsenal, sem fyrst var birt í febrúar, þar sem Arsenal-menn skrifuðu „læstur inni“ með myndefni af Tottenham-varnarmanninum.

Spence birti mynd af opnum augum og opnum lás skömmu eftir að tap Arsenal var staðfest.

Chelsea greip einnig tækifærið til að gera grín að keppinautum sínum í Lundúnum. Chelsea er enn eina liðið frá Lundúnum sem hefur unnið Meistaradeildina og ákvað að auglýsa tækifæri til að skoða bikarinn sinn, skömmu eftir að tækifæri Arsenal til að vinna sinn eigin bikar gufaði upp.

„Komdu og heimsæktu heimili bikaranna í Lundúnum. Bókaðu leikvangsskoðun á Stamford Bridge núna,“ birti Chelsea.

Rice var kátur í skrúðgöngunni á sunnudaginn til að fagna fyrsta sigri liðsins í ensku úrvalsdeildinni í 22 ár.

„Ég elska þetta lið, ég elska stjórann. Að sjá gleðina sem við getum veitt fólki, það er ótrúlegt,“ sagði Rice. „En á næsta ári komum við aftur til að sækja meira. Þið heyrðuð það fyrst hér. Verið með eða verið skilin eftir.“

Rice, Madueke og Spence munu brátt sameinast enska landsliðinu fyrir vináttuleiki fyrir heimsmeistaramótið.

