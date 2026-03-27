Bað auðjöfra um pening: Hét því að halda stríðinu áfram Samúel Karl Ólason skrifar 27. mars 2026 13:01 Vladimír Pútín, forseti Rússlands, á fundi með rússneskum auðjöfrum í gær. Þar var til umræðu að ríkustu menn Rússlands notuðu auðæfi sín til að bæta fjárhagsstöðu ríkisins og hjálpa við stríðsreksturinn í Úkraínu. AP/Yury Kochetkov, Sputnik Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefur beðið rússneska auðjöfra um að gefa peninga í ríkissjóð til að bæta fjárstöðu ríkisins. Á fundi með auðjöfrum í gær hét Pútín því að halda stríðinu í Úkraínu áfram, í það minnsta þar til Rússar hefðu náð stjórn á öllu Donbas-svæðinu svokallaða. Sagði hann að ástæða þess væri að Úkraínumenn hefðu neitað að hörfa frá þeim hluta Dónetsk-héraðs sem þeir halda enn, eins og Rússar hafa farið fram á í viðræðum sem Bandaríkjamenn hafa komið að. Þá er Pútín sagður hafa vísað til þess að auðjöfrarnir hafi hagnast á hækkandi verði á olíu, jarðgasi og áburði vegna stríðs Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Sjá einnig: Heimta enn aðstoð sem þeir segjast ekki þurfa Samkvæmt frétt Financial Times er þetta ekki í fyrsta sinn sem ráðmenn í Rússlandi leita til rússneskra auðjöfra eftir peningum vegna stríðsrekstursins en þetta ku vera í fyrsta sinn sem Pútín biður þá með beinum hætti. Dmitrí Peskóv, talsmaður Pútíns, hefur staðfest að fundur Pútíns og auðjöfranna hafi átt sér stað og að Pútín hafi beðið þá um að gefa ríkinu peninga. Peskóv hélt því þó fram að fjármunirnir yrðu ekki notaðir til stríðsins í Úkraínu. Rússneski útlagamiðillinn The Bell sagði einnig frá fundinum í gærkvöldi en þar kom fram að nokkrir auðjöfrar hefðu samþykkt beiðni Pútíns á staðnum. Suleiman Kerimov hafi til að mynda heitið því að gefa hundrað milljarða rúbla til ríkisins og mun Oleg Deripaska einnig hafa samþykkt að gefa peninga. Peskóv hélt því fram í gær að hugmyndin hefði ekki komið frá Pútín heldur frá einum af auðjöfrunum á fundinum. Pútín hafi tekið því fagnandi. Putin's spokesman Peskov says this idea came from an oligarch. Peskov said the unnamed oligarch felt Russian businessmen had a moral obligation to pay back the state after getting rich through state-connected schemes in the 90s. Putin “welcomed the initiative”, Peskov added. https://t.co/NKHfCLOx5h— max seddon (@maxseddon) March 27, 2026 Árshalli á tveimur mánuðum Fjárhagsstaða Rússlands hefur versnað verulega vegna innrásarinnar í Úkraínu, refsiaðgerða og árása Úkraínumanna í Rússlandi, svo eitthvað sé nefnt. Fjárútlát ríkisins til varnarmála jukust um 42 prósent í fyrra, samanborið við árið 2024, og var nýlega ákveðið að fara í um tíu prósenta flatan niðurskurð hjá ríkinu. Áður hafa skattar á fyrirtæki og virðisaukaskattur verið hækkaður í Rússlandi. Sjá einnig: Segir ekkert hérað Rússlands öruggt lengur Samkvæmt frétt FT var halli ríkisreksturs Rússlands í janúar og febrúar rúmlega níutíu prósent af öllum áætluðum halla ársins 2026. Er það að miklu leyti rakið til hertra refsiaðgerða sem þvinguðu Rússa til að selja olíu með miklum afslætti og fældu viðskiptavini á brott. Sú staða hefur þó eitthvað skánað vegna stríðsins gegn Íran og vegna þess að Bandaríkjamenn slökuðu eitthvað á refsiaðgerðum vegna stríðsins og hækkandi olíuverðs. Einn auðjöfur sem sótti fundinn sagði rússneskum fjölmiðlum að Pútín hefði bundið vonir við það að stríðið gegn Íran myndi ekki standa yfir lengur en þrjár til fjórar vikur til viðbótar og varaði hann menn við því að þetta bætta ástand í Rússlandi gæti varið stutt. Vilja stórt víggirt svæði án átaka Donbas-svæðið svokallaða er myndað af Lúhansk- og Dónetsk-héruðum í austurhluta Úkraínu. Úkraínumenn halda enn nokkuð stóru svæði í Dónetsk sem Rússar hafa reynt að hernema en án mikils árangurs. Svæðið var á árum áður hernumið af Rússum og úkraínskum aðskilnaðarsinnum í austurhluta Úkraínu en Úkraínumenn náðu því aftur og hafa síðan þá byggt upp miklar varnir þar. Úkraínumenn óttast að það að hörfa frá svæðinu myndi veita Rússum stökkpall lengra inn í Úkraínu, ákveði þeir seinna meir að gera aðra innrás í Úkraínu. Þá segja þeir að það myndi taka Rússa mörg ár og kosta þá gífurlega að þurfa að leggja svæðið undir sig með hervaldi og vilja þeir þess vegna ekki gefa það eftir. Á kortinu hér að neðan má sjá grófa mynd af stöðunni í Úkraínu, eins og hú var í febrúar þegar fjögur ár voru liðin frá því að innrásin hófst. Einnig má sjá muninn á milli ára. Þá má sjá hvar Donbas-svæðið er og Dónetsk- og Lúhansk-héruð. Fyrir innrás 2022 24. feb 2024 24. feb 2025 24. feb 2026 Yfirráðasvæði Rússa Með aðstoð Bandaríkjamanna Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, sagði frá því í vikunni að ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum hefði boðið Úkraínumönnum ótilgreindar öryggistryggingar ef Úkraínumenn myndu hörfa alfarið frá Donbas-svæðinu. Það hefur ekki fallið vel í kramið hjá Úkraínumönnum og vilja þeir ekki hörfa frá svæðinu nema þeir fái lögbundnar öryggistryggingar um að önnur ríki myndu koma þeim til aðstoðar með hervaldi ef Rússar geri aðra innrás í Úkraínu seinna meir. Úkraínumenn hafa áður skrifað undir samkomulag við bæði Bandaríkjamenn og Rússa um öryggistryggingar sem hafa ekki staðist. Í viðtali við Reuters sagði Selenskí að hann væri þeirrar skoðunar að Trump væri enn að þrýsta meira á Úkraínumenn en hann væri tilbúinn til að þrýsta á Rússa til að binda enda á stríðið. Í færslu á X þar sem hann vísaði í gær í viðtalið við Reuters sagði Selenskí að það að hernema restina af Dónetsk gæti kostað Rússa allt að milljón hermanna. Það skipti ráðamenn þó engu máli og það eina sem þeir hugsuðu um væru peninga. Þess vegna væru þeir að reyna að fá Bandaríkjamenn til að hjálpa sér við að ná svæðinu án átaka. „Við þekkjum þennan rússneska áróður vel: „Þetta er ekkert til að berjast um. Bara sex þúsund ferkílómetrar.“ Við útskýrum fyrir bandamönnum okkar, og að mínu mati, réttilega, af hverju þetta er ekki rétt.“ Ukrainians take negotiations seriously. We believe talks are necessary – preferably at the level of leaders – and we are ready for that. The Russians are seeking an ultimatum resolution to the military actions. They want Ukraine to accept their conditions, including the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026 Tala um að taka mun stærri hluta af Úkraínu Kröfur Rússa hafa ávallt verið meiri en þær að vilja Donbas-svæðið svokallaða, sem samanstendur af Dónetsk og Lúhansk-héruðum. Rússar hafa innlimað fimm héruð Úkraínu inn í rússneska ríkissambandið, samkvæmt breytingum sem gerðar voru á stjórnarskrá Rússlands á undanförnum árum. Um er að ræða Krímskaga, Kherson, Sapórisjía, Dónetsk og Lúhansk. Af þessum héruðum stjórna Rússar eingöngu Krímskaga og Lúhansk að fullu. Bæði Pútín og Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, hafa að undanförnu talað um að ná einnig væði sem Rússar kalla „Novorossia". Það er nafn yfir allan suðurhluta Úkraínu sem notað var á tímum rússneska keisaraveldisins. Það svæði nær yfir alla strandlengju Úkraínu og mun stærri hluta landsins en Rússar gera þegar tilkall til. Orbán hefur tekið upp enn harðari stefnu gegn Úkraínu en áður í harðri kosningabaráttu sem hann háir heima fyrir. 25. mars 2026 11:44 Gengst nú við að gaspra í Rússa Utanríkisráðherra Ungverjalands viðurkennir nú að hann ræði við rússnesk stjórnvöld í kringum leiðtogafundi á vegum Evrópusambandsins. Hann hélt því fyrst fram að fréttir um slíkt væru falskar. 24. mars 2026 13:41 Stöðvuðu annað meint skuggafley Rússa á Miðjarðarhafi Franski sjóherinn stöðvaði olíuflutningaskip sem talið er hluti af svonefndum skuggaflota Rússa á Miðjarðarhafi í dag. 