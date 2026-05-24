Fjórir eru látnir eftir umfangsmiklar loftárásir sem Rússar gerðu á Kænugarð í nótt. Á níunda tug eru særðir og eldar loguðu víða í höfuðborginni í morgun.
Samkvæmt úkraínskum loftvörnum var yfir 90 eldflaugum skotið að Kænugarði í nótt og yfir 600 drónum. Rúmlega fimmtíu þeirra hæfðu skotmörk víðs vegar um borgina. Meðal þeirra voru íbúðarhús, verslunarmiðstöðvar og aðstöður viðbragðsaðila.
Since last night, first responders and all necessary services have been working wherever needed. As of now, at least 83 people have been confirmed injured since midnight. Tragically, there are fatalities. My condolences to the families and loved ones.It was a heavy attack – 90… pic.twitter.com/KSB4IoxQaE— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026
Varnarmálaráðuneyti Rússlands segir að ofurhljóðfrárri eldflaug af gerðinni Oresjník hafi verið skotið að Úkraínu. Slíkar flaugar geta borið kjarnorkusprengjur og náð allt að tíföldum hljóðhraða. Beiting þessara vopna er sögð svar við meintri loftárás Úkraínumanna á stúdentagarða í borginni Staróbilsk í Lúhanskhéraði. 21 er sagður hafa látið lífið í þeirri árás.
Í myndbandinu hér að neðan sést hvernig Óresjník-klasasprengja þekur himinninn björtum röndum á leifturhraða.
Footage of a Russian Oreshnik IRBM hitting Kyiv tonight, with its submunitions clearly seen. pic.twitter.com/aaUTVR3hU1— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2026
Vítalí Klitsjkó borgarstjóri Kænugarðs segir tvo hafa verið drepna innan sjálfra borgarmarkanna. Þar að auki hafa 30 manns þurft aðhlynningu á sjúkrahúsi, þeirra á meðal tvö börn.