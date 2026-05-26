Æfðu árás á Suður-Kóreu Samúel Karl Ólason skrifar 26. maí 2026 10:04 Fólk í Suður-Kóreu fylgist með fréttum af æfingum nágranna sinna í norðri. AP/Lee Jin-man Skammdrægrum skotflaugum og stórskotaliðsflaugum og öðrum vopnum var skotið á loft frá Norður-Kóreu í morgun. Forsvarsmenn herafla Suður-Kóreu segja að eldflauginni, og öðrum ótilgreindum vopnum, hafi verið skotið á haf út en Norður-Kóreumenn hafa ekki tjáð sig um æfingarnar. Ráðamenn í Rússlandi og Kína lýstu á dögunum yfir andstöðu gegn refsiaðgerðum og viðskiptaþvingunum sem beitt hefur verið gegn einræðisríkinu. Yonhap-fréttaveitan frá Suður-Kóreu segir að einnig sé talið að nýir sjálfsprengidrónar hafi verið notaðir samhliða eldflaugunum. Aðrir fjölmiðlar í Suður-Kóreu hafa eftir heimildarmönnum sínum að líklega sé um að ræða æfingu á því að reyna að komast í gegnum loftvarnir Suður-Kóreu og Bandaríkjanna. Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, hefur lagt mikið kapp á það að nútímavæða herafla sinn og vopn á undanförnum árum. Hann hefur bætt tengsl Norður-Kóreu og Rússlands verulega og hefur sent hermenn, verkafólk og mikið magn hergagna. Í staðinn er talið að Norður-Kórea hafi fengið aðgang að tækni og aðstoð við nútímavæðingu. Einræðisríkið hefur verið beitt umfangsmiklum aðgerðum vegna kjarnorkuvopnaþróunar og tilrauna með langdrægar eldflaugar sem eiga að geta borið kjarnorkuvopn. Eins og fram kemur í grein AP fréttaveitunnar hefur Kim einnig kallað eftir bættum tengslum við Kína, helsta viðskiptaríki Norður-Kóreu. Þegar Vladimír Pútín og Xi Jinping, forsetar Rússlands og Kína, funduðu í síðustu viku lýstu þeir yfir andstöðu gegn einangrunarstefnu Vesturlanda í garð Norður-Kóreu og öðrum aðferðum sem notaðar væru til að ógna öryggi einræðisríkisins. Bæði Rússar og Kínverjar hafa staðið í vegi þess að refsiaðgerðir gegn Norður-Kóreu séu hertar, þrátt fyrir ítrekuð brot á fyrri samþykktum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um tilraunir og þróun á eldflaugum og kjarnorkuvopnum. Samþykktir sem Rússar og Kínverjar samþykktu. Sjá einnig: Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Kim hefur að undanförnu verið gífurlega harðorður í garð Suður-Kóreu að undanförnu. Hann hefur meðal annars lýst nágrönnum sínum sem helstu óvinum Norður-Kóreu og slitið á formlegt tengsl þar á milli. Á fundi með yfirmönnum herafla síns á dögunum kallaði Kim eftir því að viðbúnaður á landamærum Norður- og Suður-Kóreu yrði aukinn til muna. Svipaða sögu er að segja í Suður-Kóreu, þar sem Lee Jae Myung, forseti, kallaði nýverið eftir því að herinn yrði styrktur og að mögulega myndi Suður-Kórea smíða kjarnorkuknúna kafbáta. Vonast er til að sá fyrsti verði tekinn í notkun árið 2030. Lee er frjálslyndur forseti sem hefur kallað eftir bættum samskiptum við Norður-Kóreu. Hann segir samt mikilvægt að Suður-Kórea hafi burði til að verja sig.