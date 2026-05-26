Leiðtogar Evrópusambandsins hafa kallað sendiherra Rússlands í Brussel á teppið eftir að ríkisstjórn Rússlands sagði evrópskum erindrekum að yfirgefa Kænugarð. Annars yrðu þeir sprengdir í loft upp.
Talskona utanríkisráðuneytis ESB segir að hótanir í garð erlendra borgara og erindreka sem ætlað sé að fá þá til að yfirgefa Kænugarð séu óásættanleg stigmögnun. Þess vegna hafi sendiherrann verið kallaður á teppið.
Hún segir einnig að þeim skilaboðum hafi verið komið áleiðis til hans að Rússar hætti árásum á borgaraleg skotmörk og hefji raunverulegar friðarviðræður, sem geti byrjað á almennu vopnahléi.
Þetta fylgir á hæla þess að í gær sendi utanríkisráðuneyti Rússlands út yfirlýsingu um að vegna árása Úkraínumanna á óbreytta borgara í Rússlandi, myndu Rússar gera árásir á hergagnaframleiðendur í Kænugarði.
Erlendir erindrekar ættu að koma sér frá borginni.
Í kjölfarið hringdi Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, í Marco Rubio, kollega sinn í Bandaríkjunum, og sagði að Rússar myndu hefja kerfisbundnar árásir á Kænugarð.
Flestir erlendir erindrekar í Kænugarði, og þar á meðal kínverskir, segjast ekki ætla að yfirgefa Kænugarð. Sendiherra ESB í Kænugarði sagði Rússa vilja skapa ótta og óreiðu og einangra Úkraínumenn.
Dmitry Medvedev, fyrrverandi forseti Rússlands og núverandi aðstoðarformaður þjóðaröryggisráðs Rússlands, sagði í dag að Evrópusambandið ætti greinlega nóg af erindrekum og það þyrfti að fækka þeim.
The EU has said it will maintain its diplomatic presence in Kiev unchanged, despite Russia's warnings. Well, apparently they've got diplomats to spare and need to trim the headcount.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 26, 2026
The EU has said it will maintain its diplomatic presence in Kiev unchanged, despite Russia's warnings. Well, apparently they've got diplomats to spare and need to trim the headcount.
Þjóðverjar kölluðu sendiherra Rússlands þar í landi einnig á teppið. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Þýskalands segir að árásir Rússa á sjúkrahús, skóla og þýsk sjónvarpsfyrirtæki, auk ógnana gegn þýskum erindrekum, séu hótanir, hryðjuverk og stigmögnun.
WATCH: High-quality footage of Russian Kh-101 cruise missiles and Shahed-2 drones striking Kyiv, alongside Ukrainian air defense responses. pic.twitter.com/jzjhjazyYz— Clash Report (@clashreport) May 24, 2026
WATCH: High-quality footage of Russian Kh-101 cruise missiles and Shahed-2 drones striking Kyiv, alongside Ukrainian air defense responses. pic.twitter.com/jzjhjazyYz
Úkraínumenn segja að Rússar hafi skotið rúmlega áttatíu eldflaugum að Kænugarði og nærliggjandi bæjum og borgum um helgina, auk fjölda sjálfsprengidróna. Meðal annars notuðust þeir við Oreshnik-skotflaug sem hönnuð er til að bera kjarnorkuvopn. Hún fer hátt til himins og fellur á gífurlegum hraða til jarðar. Á leiðinni dreifir hún sprengjum frá sér.
Án kjarnorkuvopna er skotflaugin tiltölulega ónákvæm.
Sjá einnig: Hóta frekari árásum og hvetja sendifulltrúa til að flýja Kænugarð
Politico segir erindreka frá rúmlega sjötíu ríkjum hafa í gær farið með utanríkisráðherra Úkraínu og skaðað byggingar sem urðu fyrir árásum um helgina.
Þessar árásir segja Rússar gerðar sem svar við árás Úkraínumanna á heimavist í Starobilsk, hernumdu svæði í Lúhansk-héraði. Rússar segja 21 á aldrinum átján til 21. hafa fallið í árásinni.
Úkraínumenn segjast hafa gert árás á hernaðarlegt skotmark.
Sendiherra Úkraínu gagnvart Íslandi segist þakklátur Íslendingum og finnst hann meðal vina. Hann segir Ísland og Úkraínu eiga mikla sameiginlega hagsmuni og að diplómasía sé gífurlega mikilvæg fyrir þjóð í stríði og að hún geti hjálpað þar sem vopnin dugi ekki til.
Ráðamenn í Evrópu eru með til skoðunar að skipa sérstakan erindreka gagnvart Rússlandi sem koma á að friðarviðræðum um Úkraínu. Þessi erindreki myndi þá eiga í viðræðum við ríkisstjórn Vladimírs Pútín, forseta Rússlands. Fyrst þurfa Evrópumenn þó að komast að samkomulagi um hvað erindrekinn á að segja.
Rússar hafa neyðst til draga úr framleiðslu eða jafnvel stöðva hana alveg í mörgum af helstu olíuvinnslum ríkisins. Það er vegna ítrekaðra drónaárása Úkraínumanna á olíuinnviði eins og vinnslur, dælustöðvar og geymslutanka en vegna þeirra hafa Rússar bannað alfarið útflutning á unnu eldsneyti í það minnsta út júlí.