Gera almenningssamgöngur ódýrari vegna olíukreppunnar Kjartan Kjartansson skrifar 26. maí 2026 13:21 Helmingi ódýrara verður að taka neðanjarðarlestina í Stokkhólmi og aðrar almenningssamgöngur í Svíþjóð fyrir mánaðarkortshafa með aðgerðum þarlendra stjórnvalda vegna olíukreppunnar. Vísir/Getty Mánaðarkort í almenningssamgöngur verður tímabundið helmingi ódýrara en áður um alla Svíþjóð með aðgerð sem sænska ríkisstjórnin kynnti í dag. Tilefnið er hækkandi olíuverð vegna hernaðarbrölts Bandaríkjamanna og Ísraela í Íran. Gjaldskrárlækkunin verður í gildi frá 1. júlí til 31. desember. Ríkisstjórnin ætlar að verja 6,5 milljörðum sænskra króna, jafnvirði rúmra 86 milljarða íslenskra króna, til þess að bæta sveitarstjórnum tekjutapið. Verð á stökum miðum verður ekki niðurgreitt. Ulf Kristersson, forsætisráðherra, sagði aðgerðina beint viðbragð við olíukreppunni sem er tilkomin vegna lokunar Hormússunds. Írönsk stjórnvöld lokuðu sundinu, sem er ein helsta flutningsleið olíu í heiminum, eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar drápu leiðtoga landsins og gerðu harðar loftárásir í vor. „Jafnvel þó að stríðinu ljúki á morgun hefur það efnahagslegar afleiðingar út þetta ár," sagði Kristersson. Ríkisstjórn hans hafði þegar gripið til sértækra aðgerða til þess að lækka eldsneytisverð vegna kreppunnar. Íslensk stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á jarðefnaeldsneyti til þess að bregðast við verðhækkunum á olíu 1. maí. Aðgerðin gildir út ágúst en Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur ekki útilokað að hún verði framlengd. Ekki hefur verið gripið til neinna hvata til þess að almenningur noti almenningssamgöngur til þess að draga úr eftirspurn eftir olíu. Svíþjóð Jarðefnaeldsneyti Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael