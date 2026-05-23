Níu­tíu látnir eftir sprengingu í kola­námu

Agnar Már Másson skrifar
Viðbragðsaðilar á vettvangi í Sjansi í Norður-Kína. Getty

Hið minnsta níutíu eru látnir eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í norðanverðu Kína í gær. Á annan hundrað hafa verið fluttir til aðhlynningar en björgunaraðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanámunni.

Hundruð viðbragðsaðila voru sendir á vettvang eftir að sprengingin varð í Liushenyu-kolanámunni en hún er í bænum Tsjansí í héraðinu Sjansi. Náman er rekin af fyrirtækinu Tongzhou Group.

Rúmlega hundrað manns hafa verið fluttir á sjúkrahús vegna sprengingarinnar og björgunaraðgerðir standa enn yfir, að því er ríkismiðillinn Xinhua greinir frá. Sprengingin varð í gær klukkan 19.29 að staðartíma í Sjansi (11.29 að íslenskum tíma) en um 247 starfsmenn eru sagðir hafa verið við störf frá þeim tíma. 

Forseti landsins, Xi Jinping, hefur gefið út yfirlýsingu vegna atviksins og kallaði eftir því að hlúa að hinum slösuðu og leita þeirra sem enn væri saknað. Í ríkismiðlinum Xinhua kemur fram að Xi, sem er einnig formaður kínverska kommúnistaflokksins, biðji stjórnvöld um að rannsaka orsök slyssins og draga hina ábyrgu til ábyrgðar.

Stjórnvöld hafa sent 345 manns úr sex björgunarsveitum til að aðstoða við aðgerðirnar.

Námuna sem um ræðir má sjá merkta á kortinu hér að neðan.

Yfirmenn í kolanámunni hafa verið handteknir en orsök gassprengingarinnar hefur ekki enn verið gefin upp.

Ríkisfjölmiðlar greina frá því að magn kolmónoxíðs hafi farið yfir leyfileg mörk. Kolmónoxíð er mjög eitruð en lyktarlaus lofttegund. 

Sjansi, eitt af fátækari héruðum Kína, er þekkt sem kolanámuhöfuðborg landsins. Í upphafi 21. aldar voru banaslys algeng í kolanámuiðnaði Kína en öryggisstaðlar hafa verið hertir á undanförnum árum. 

Slys eiga sér þó enn stað. Árið 2023 létust 53 þegar kolanáma hrundi í héraðinu Innri-Mongólíu í norðurhluta landsins. Árið 2009 létust meira en 100 í sprengingu í námu í Heilongjiang-héraði í norðausturhlutanum.

Kína er stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum, en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á methraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa.

