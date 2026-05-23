Níutíu látnir eftir sprengingu í kolanámu Agnar Már Másson skrifar 23. maí 2026 07:26 Viðbragðsaðilar á vettvangi í Sjansi í Norður-Kína. Getty Hið minnsta níutíu eru látnir eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í norðanverðu Kína í gær. Á annan hundrað hafa verið fluttir til aðhlynningar en björgunaraðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanámunni. Hundruð viðbragðsaðila voru sendir á vettvang eftir að sprengingin varð í Liushenyu-kolanámunni en hún er í bænum Tsjansí í héraðinu Sjansi. Náman er rekin af fyrirtækinu Tongzhou Group. Rúmlega hundrað manns hafa verið fluttir á sjúkrahús vegna sprengingarinnar og björgunaraðgerðir standa enn yfir, að því er ríkismiðillinn Xinhua greinir frá. Sprengingin varð í gær klukkan 19.29 að staðartíma í Sjansi (11.29 að íslenskum tíma) en um 247 starfsmenn eru sagðir hafa verið við störf frá þeim tíma. Forseti landsins, Xi Jinping, hefur gefið út yfirlýsingu vegna atviksins og kallaði eftir því að hlúa að hinum slösuðu og leita þeirra sem enn væri saknað. Í ríkismiðlinum Xinhua kemur fram að Xi, sem er einnig formaður kínverska kommúnistaflokksins, biðji stjórnvöld um að rannsaka orsök slyssins og draga hina ábyrgu til ábyrgðar. Stjórnvöld hafa sent 345 manns úr sex björgunarsveitum til að aðstoða við aðgerðirnar. Námuna sem um ræðir má sjá merkta á kortinu hér að neðan. Yfirmenn í kolanámunni hafa verið handteknir en orsök gassprengingarinnar hefur ekki enn verið gefin upp. Ríkisfjölmiðlar greina frá því að magn kolmónoxíðs hafi farið yfir leyfileg mörk. Kolmónoxíð er mjög eitruð en lyktarlaus lofttegund. Sjansi, eitt af fátækari héruðum Kína, er þekkt sem kolanámuhöfuðborg landsins. Í upphafi 21. aldar voru banaslys algeng í kolanámuiðnaði Kína en öryggisstaðlar hafa verið hertir á undanförnum árum. Slys eiga sér þó enn stað. Árið 2023 létust 53 þegar kolanáma hrundi í héraðinu Innri-Mongólíu í norðurhluta landsins. Árið 2009 létust meira en 100 í sprengingu í námu í Heilongjiang-héraði í norðausturhlutanum. Kína er stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum, en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á methraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Kína Mest lesið Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Erlent Hildur vilji Einar í meirihluta hvernig sem fer Innlent Nýtt húsnæði ráðuneytis Ingu kostar níu milljónir á mánuði Innlent Stígur fram sem „alræmdur faðir“ í Vesturbænum Innlent Námsbækur barnanna búnar til „löngu áður en mamma og pabbi fæddust“ Innlent Vilja skipa erindreka en vita ekki hvert erindið er Erlent Allt veltur á því hvort handaband teljist handsal Innlent „Þetta hjól er næstum alltaf tómt“ Innlent Spjallað í Reykjavík á meðan drónarnir dynja á Kænugarði Erlent Var í geðrofi þegar Vinafélag Íslands-Norður-Kóreu var stofnað Innlent Fleiri fréttir Níutíu látnir eftir sprengingu í kolanámu Spjallað í Reykjavík á meðan drónarnir dynja á Kænugarði Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Vilja skipa erindreka en vita ekki hvert erindið er Borgaraleg stjórn virðist úr sögunni Rutte segir ríka Evrópu reiða sig um of á Bandaríkin Birta loks umdeilda „krufningu“ á framboði Harris Stjórnvöld í Íran og Óman ræða sameiginlega gjaldheimtu á sundinu Útvegaði njósnurum gögn um óvini Rússa Íbúar í Alberta greiða atkvæði um aðskilnað frá Kanada Trump sendir 5.000 hermenn til Póllands Veit ekki hvort hann hafi misst tökin á öldungadeildinni Bein útsending: Nýsköpunarverðlaun Norðurlandanna Hugmyndir kjósenda um innflytjendur ekki í takt við raunveruleikann Ellefu Evrópuríki auglýsa eftir hættulegum dæmdum glæpamönnum Ben-Gvir fordæmdur fyrir framkomu sína gagnvart aðgerðasinnum Raúl Castro ákærður fyrir morð í Bandaríkjunum Trump segist munu ræða við forseta Taívan Hafa þurft að draga verulega úr olíuframleiðslu vegna árása Sat inni í 37 daga fyrir að grínast með morðið á Kirk Lögreglumenn vilja stöðva skaðabótasjóð Trumps Jarðskjálfti skók Kaupmannahöfn Segir samstarf Kína og Rússlands stuðla að stöðugleika í heiminum Hugðust frelsa Ahmadinejad og koma honum til valda „Bretland var gert fyrir loftslag sem heyrir sögunni til“ Trump tókst að fella Massie Játaði loksins að hafa myrt Emilie Meng fyrir áratug Streymdu árásinni í beinni á netinu Erindreki Trumps fékk skýr skilaboð frá Grænlendingum Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu Sjá meira