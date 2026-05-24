Meintur byssu­maður 21 árs góð­kunningi leyni­þjónustunnar

Agnar Már Másson skrifar
Nasire Best er talinn hafa átt við geðræn vandamál að stríða. Samkvæmt poinberum gögnm var handtekinn fyrir utan Hvíta húsið í fyrra. Samsett/Getty

Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa nafngreint meintan byssumann sem var felldur af öryggissveitum Bandaríkjaforseta í gær eftir að hafa hleypt af skotum við Hvíta húsið. Lögreglan hefur oft áður haft afskipti af honum fyrir utan Hvíta húsið en hann er talinn hafa átt við geðræn vandamál að stríða.

Greint var frá því í gær að skothvellir heyrðust í grennd við Hvíta húsið. Þar reyndist maður hafa hleypt af skotum úr skammbyssu, samkvæmt umfjöllun bandarískra fjölmiðla, og sært þar einn vegfaranda. Byssumaðurinn var síðan felldur. 

Maðurinn hét Nasire Best, að því er CNN kemst næst, en Best var 21 árs karlmaður.

Hægra megin á myndinni má sjá lögreglumenn hlúa að vegfaranda sem varð fyrir skoti. Vinstra megin hlúa lögreglumenn að meintum byssumanni eftir að hann hafði verið skotinn.Getty

Samkvæmt gögnum frá dómstólum var hann einu sinni lagður inn á sjúkrahús gegn eigin vilja og hefur áður verið handtekinn og hann hafi þá haldið því fram að hann „væri Jesús Kristur“.

CNN greinir frá því að í einni samfélagsmiðlafærslu virðist hann hóta lífi forsetans og í annarri færslu skrifar hann: „Ég er í alvörunni sonur Guðs.“

Öryggissveitir sögðu að lögreglumenn hefðu skotið mann, sem heimildarmenn úr lögreglunni sem ræddu við CNN sögðu vera Best, þegar hann nálgaðist hlið fyrir utan Hvíta húsið og hóf að skjóta á lögreglumenn. Annar vegfarandi varð fyrir skoti í skotbardaganum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan hans er.

Donald Trump Bandaríkjaforseta sakaði ekki en hann var í Hvíta húsinu á þeim tíma. Í færslu á samfélagsmiðlum þakkar forsetinn öryggissveitum fyrir skjót viðbrögð og minnir á að aðeins mánuður sé frá því að atlaga var gerð að lífi hans á galakvöldverði á Hilton hótelinu í Washington.

Lögreglumenn höfðu mætt Best mörgum sinnum nálægt Hvíta húsinu síðasta sumar, samkvæmt framburði úr dómsskjölum, þar sem segir að hann hafi verið „þekktur af leyniþjónustunni“ fyrir að „ganga um svæði Hvíta hússins og spyrjast fyrir um hvernig hægt væri að komast inn á ýmsum inngöngustöðum“.

Hann var skikkaður í varðhald 26. júní 2025 fyrir að „hindra aðgang ökutækja“ að hluta af svæði Hvíta hússins, að því er fram kemur í dómsskjölunum.

Þann 10. júlí 2025 hunsaði Best viðvörunarskilti og gekk inn á afmarkað svæði fyrir utan Hvíta húsið, að því er fram kemur í öðrum framburði, þar sem margir lögreglumenn tóku á móti honum. Best hélt því fram að hann væri Jesús og sagði „að hann vildi láta handtaka sig“, að því er segir í skýrslunni.

Lögreglumenn standa yfir Best.Getty
Lögreglumenn reyna að hlúa að vegfaranda sem varð fyrir skoti í skothríðinni.

