Þróun Úkraínumanna og framleiðsla á eigin sjálfsprengidrónum felur í sér að þeir geta nú gert árásir á öll héruð Rússlands. Þetta sagði Sergei Shoigu, forseti þjóðaröryggisráðs Rússlands og fyrrverandi varnarmálaráðherra, á fundi með embættismönnum í dag, þar sem hann sagði að árásum Úkraínumanna á Rússland hefði fjölgað mjög.
Á fundinum hélt Shoigu því fram að Rússar stæðu frammi fyrir skemmdarverkum Úkraínumanna og 56 bandalagsríkja þeirra. Þróun þessara árása og fjölgun þeirra væri slík að enginn Rússi gæti talið sig öruggan.
Fundurinn var haldinn í Úral sem Shoigu sagði að hefði þar til nýlega getað talið öruggt svæði. Það ætti ekki lengur við.
Þá sagði hann, samkvæmt rússnesku fréttaveitunni TASS, að árið 2025 hefðu Úkraínumenn gert 1.830 „hryðjuverkaárásir“ í Rússlandi og þeim hefði fjölgað um fjörutíu prósent milli ára. Þær hefðu verið 1.101 árið 2014 en einungis 271 árið 2023.
Borgarstjóri Moskvu sagði í gær að þar hefðu 250 úkraínskir drónar verið skotnir niður um helgina. Varnarmálaráðuneyti Rússlands sagði í dag að á undanförnum sólarhring hefði 421 dróni verið skotinn niður, eins og fram kemur í frétt Reuters.
Shoigu sagði á fundinum í dag að það gæti haft mjög slæmar afleiðingar að vanmeta ógnina sem steðjaði að Rússlandi. Finna þyrfti veikleika innan Rússlands og koma í veg fyrir að Úkraínumenn, eða áðurnefndir 56 bandamenn þeirra, geti nýtt sér þá.
Shoigu sagði einnig að andstæðingar Rússlands væru að beita sálfræðilegum hernaði og upplýsingahernaði gegn rússnesku þjóðinni gegnum internetið. Meðal annars væri reynt að fá Rússa til að fremja skemmdarverk og aðra ólöglega verknaði.
Sjá einnig: Gera úkraínsk ungmenni að sjálfsmorðssprengjumönnum
Á undanförnum mánuðum hafa stjórnvöld í Rússlandi takmarkað verulega aðgang Rússa að netinu og samskiptamiðlum. Erlendir samfélags- og samskiptamiðlar hafa lengi verið bannaðir í Rússlandi en nú hefur einnig verið gripið til þess að banna miðilinn Telegram, sem var þróaður í Rússlandi og hefur um árabil verið mjög vinsæll í Austur-Evrópu.
Í staðinn vilja ráðamenn í Rússlandi að Rússar noti forrit sem kallast MAX. Það er nokkurs konar samblanda af samfélagsmiðli og opinberri vefgátt og er stýrt af yfirvöldum.
Fólk á að geta greitt atkvæði gegnum forritið, greitt opinber gjöld og margt annað. Þá gerir forritið yfirvöldum kleift að fylgjast betur með fólki. Max hefur af mörgum verið líkt við WeChat forritið í Kína.
Sjá einnig: Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, skrifaði í síðasta mánuði undir ný lög sem skilyrða samskiptafyrirtæki til að loka á internetið og samskipti í Rússlandi þegar yfirvöld fara fram á það.
Politico sagði frá því á dögunum að síðan lögin tóku gildi þann 3. mars hafi íbúar í Moskvu ítrekað kvartað yfir netleysi og vandræðum með síma sína. Ráðamenn í Rússlandi segja að stundum sé lokað fyrir net og símasamband til að verjast úkraínskum drónum.