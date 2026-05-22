Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 22. maí 2026 23:34 Meint geimfar skömmu áður en það var sprengt í agnir af orrustuþotu. Bandaríska varnarmálaráðuneytið Bandaríska varnarmálaráðuneytið birti í dag myndskeið af því þegar flugmaður bandarískrar orrustuþotu skaut niður fljúgandi furðuhlut yfir Húronvatni í febrúar 2023. Birtingin er samkvæmt loforði Trump-stjórnarinnar um að gera gögn alríkisins er varða fljúgandi furðuhluti, eða það sem er víst nú kallað óþekkt óvenjuleg fyrirbæri (e. unidentified anomalous phenomena) aðgengilegri almenningi. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins birtust um 160 skjöl í dag og þeirra á meðal eru myndbönd af fyrrnefndum óþekktum óvenjulegum fyrirbærum. Eitt myndbandanna fjallar bandaríski miðillinn New York Post um og sýnir einhvers konar loftfar með hala svífa um loftin yfir Húronvatni út af Michigan-ríki. Hér hefur flugfarinu verið splundrað af einhvers konar eldflaug.Bandaríska varnarmálaráðuneytið Farinu er lýst í umfjöllun Post sem „demantslöguðu" og minnir um margt á einhvers konar blöðru. Samkvæmt birtingu varnarmálaráðuneytisins var ekki hægt að bera kennsl á farið og því var orrustuþotu falið að sprengja það í loft upp sem hún og gerði. Á myndbandinu sést hvernig þotan hæfir farið og svo hvernig það splundrast í kjölfarið og brak þeytist í allar áttir. Ráðuneytið hefur nú gert þónokkuð magn gagna aðgengilegt á internetinu og á meðal þeirra eru myndskeið víða að í heiminum. Pete Hegseth varnarmálaráðherra sagði í dag að gögn ríkisins er varða téð óþekkt óvenjuleg fyrirbæri hefðu svo lengi vakið forvitni Bandaríkjamanna að tíminn væri til kominn að þjóðin fengi að berja þau augum sjálf.